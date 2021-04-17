Порошенко возглавил рейтинг "идеального лидера для Украины" среди современников – исследование

Исследовательское агентство Fama сформировала образ "идеального" для современной Украины политика национального уровня. Среди современных политиков близким к идеальному образу оказался пятый президент Петр Порошенко (17% от всех упоминаний). Об этом стало известно из результатов исследования, опубликованных на сайте агентства.

Несколько отстает от Порошенко действующий президент Владимир Зеленский (15%). За ним следуют Юрий Бойко (11%), Юлия Тимошенко (8%), Игорь Смешко (5%), Виктор Медведчук (4%), Владимир Гройсман (3%), Олег Ляшко (3%).

В региональном разрезе Петр Порошенко лидирует на западе (28%), в центре (18%) и на севере Украины (17%).

Действующий президент Владимир Зеленский лидирует на востоке (21%) и юге Украины (19%).

Называя важнейшую черту идеального лидера национального уровня (без подсказки), опрошенные апеллировали в основном к персональным качествам (60%), в том числе, к честности, взвешенности, преданности, доброте и тому подобному. О профессиональных качествах, таких как умение управлять, опытность, компетентность, говорила пятая часть респондентов (21%). Некоторые из респондентов называли черты, связанные с публичным статусом лидера, в частности авторитетность, коммуникабельность, чистую репутацию (9% случаев).

Каждый десятый называл черты характера идейного или идеологического содержания –либеральность, патриотизм, (11%). В общем перечне названных качеств важнейшим оказалась честность. Количество упоминаний о ней в четыре раза больше следующего – чистой репутации/ порядочности. Честность также наиболее важна и для локального лидера.

В топ-10 исторических фигур, которых респонденты считают наиболее близкими к образу идеального политика (названных без подсказки), принадлежат Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко, Вячеслав Чорновил, Михаил Грушевский, Иосиф Сталин, Ангела Меркель, Петр I, Иван Мазепа, Ярослав Мудрый, Степан Бандера.

Упомянутое исследование проводилось в партнерстве с Центром "Эйдос" и при финансовой поддержке Konrad Adenauer Stiftung Ukraine. Сбор первичных данных продолжался 3 – 9 февраля 2021 года методом face-to-face [личные интервью с глазу на глаз]. Всего было опрошено 2 тыс. граждан Украины старше 18 лет.

Погрешность репрезентативности выборки с доверительной вероятностью 0,954 не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%; 1,9% для показателей близких к 25% или 75%; 1,3% для показателей близких к 10% или 90%; 1,0% для показателей близких к 5% или 95%; 0,4% для показателей близких к 1% или 99%. Данные репрезентативны для совершеннолетнего населения Украины.