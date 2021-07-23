Порошенко во время встречи с поверенным в делах США заявил об опасности соглашения по 'Северному потоку-2'

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко подчеркнул опасность договоренностей между США и Германией по "Северному потоку-2". Об этом шла речь во время его встречи с временным поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом.

Политик напомнил, что газопровод является оружием в руках президента страны-агрессора России Владимира Путина для подрыва европейской энергетической солидарности и представляет угрозу для Украины. Об этом сообщается на сайте "ЕС".

Стороны обсудили и другие вопросы. В частности, Порошенко выразил благодарность за многолетнюю твердую поддержку Вашингтона борьбы Украины за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства и развития устойчивой к внутренним и внешним вызовам Украинского государства.

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Также отмечена важность укрепления трансатлантического санкционного давления на российскую сторону для прекращения агрессии Кремля и обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Кроме того, выражена поддержка инициативы Украины относительно запуска Крымской платформы.

Пятый президент Украины отметил важность ускоренного продвижения Украины на пути к членству в НАТО, начиная с предоставления плана действий по членству. "Чем больше колеблются союзники, тем больше эта нерешительность разжигает аппетиты Кремля", – отметил Петр Порошенко.

Он также отметил важность усиления военной помощи Украине со стороны США, в том числе путем заключения двустороннего безопасности сделки.

Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности в сфере укрепления демократии и верховенства права, борьбы с коррупцией и обеспечения независимого функционирования антикоррупционных органов, НБУ, эффективного корпоративного управления, обеспечения свободы СМИ.

Лидер "Евросолидарности" подчеркнул важность визита президента Украины в США и выразил надежду, что по ее результатам будут укреплены союзнические отношения между Киевом и Вашингтоном, равно как и установлено отношения доверия между лидерами двух стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко назвал статью Путина об Украине своеобразным "Майн кампфом" (Mein Kampf, книга Адольфа Гитлера, которая стала идеологической основой фашизма, – ред.). Он отметил, что президент России готовит россиян к возможной агрессии против всей Украины.