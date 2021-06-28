Порошенко – власти о нарушении Конституции: это не "шведский стол", а фундамент государственности

Конституция – это не "шведский стол", она работает как целостный законодательный организм. И никакие "высшие интересы" не могут быть оправданием для его нарушения – об этом журналистам сказал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко после торжественного заседания Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия украинской Конституции (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)..

"Юбилей Конституции – это для народа, а для власти это означает только одно – время отчитываться", – процитировал Порошенко доктора наук, одного из соавторов Конституции Украины Владимира Буткевича.

"К сожалению, власть не считает нужным отчитываться и это не добавляет оптимизма, так как власти не с чем отчитываться, власть насилует и нарушает Конституцию", – убежден Порошенко.

"То, что мы видим сейчас, например когда "видосики" и санкции карманного СНБО заменяют правоохранительные органы, парламент – это разрушение украинской государственности, а не просто узурпация власти. Потому что в 107 статье Конституции абсолютно четко написано, что Совет национальной безопасности и обороны Украины является консультативным, контрольным и координационным органом. Он по Конституции не может выдавать ничего того, что на сегодняшний день пытается делать Зеленский, и тем более нельзя этого применять к украинским гражданам", – подчеркнул Порошенко.

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Пятый Президент также жестко раскритиковал новые инициативы от монобольшинства: "юридические новации, когда решение СНБО не имеют права быть обжалованы гражданами Украины через суд – какую большую нелепость можно было вообще придумать, демонстрируя некомпетентность и стремление узурпировать власть?"

"Статья вторая, где отмечается незыблемость суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Мне кажется, отдельные советники Владимира Зеленского ее не читали, потому что собираются через референдум разрушать наш суверенитет, разрушать нашу территориальную целостность – или по причинам некомпетентности и дилетанства, или по причинам неуважения к нашему государству, у которого есть суверенитет, у которой есть международно признанные границы, и сегодня это также звучало на торжественном заседании", – отметил Петр Порошенко.

"Или третья статья, где говорится о человеке, о его правах, незыблемые права, и именно одна из главных функций Конституции – это защита прав и свобод граждан. Права и свободы", – отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Конституция – это не" шведский стол ", где ты можешь подойти, вторую или третью статью выбрать, а сто шестой, где ограничены права президента, не читать. Конституция тем и ценна, что она работает только как целостный законодательный базовый государственный организм, фундамент государственности Украины. И поэтому ценность Конституции заключается в том, что там должны одновременно работать все статьи. Включая тех, которые были введены во время моей каденции, и самое основное – это то, что все органы государственной власти должны прилагать все усилия для движения нашей страны, для интеграции в Европейский Союз и Североатлантический Альянс ", – резюмирует пятый Президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил всех украинцев с годовщиной подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.