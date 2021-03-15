Порошенко: в Украине нужно создать ВСК по "вагнеровцам", делу Шеремета и пандемии COVID-19

Оппозиция потребовала немедленно создать временные следственные комиссии по расследованию антикоронавирусной политики власти, спецоперации по задержанию "вагнеровцев", а также "дела Шеремета" и политических преследований.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил во время Согласительного совета в понедельник, 15 марта. Он отметил, что продолжается сбор подписей относительно внеочередного заседания по "вагнергейту", но руководство парламента может внести этот вопрос в повестку дня текущей сессионной недели.

"Я хочу поблагодарить фракцию "Голос", которая в полном составе дала свои подписи. Я хочу поблагодарить "Батьківщину", которая дала достаточное количество голосов и будет предоставлены дополнительные подписи. У нас, оказывается, все фракции дали подписи своих представителей. И сегодня их собрано уже почти 70", – сказал Порошенко.

"Когда вы делаете изменения в повестке дня, поставьте позицию "Вагнера" и рассмотрите. У нас три позиции ВСК, на которых мы настаиваем. Первое – это "Вагнер", второе – это расследование "дела Шеремета" и преследования политических пленников, и третье – это ВСК по пандемии", – говорит Порошенко.

Он отметил, что ВСК – это парламентский инструмент оппозиции, тогда как у власти есть другие рычаги, в частности система правоохранительных органов.

"ВСК – это инструмент оппозиции, а власть, если кто-то совершил преступление, – пожалуйста, делайте расследование", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко призвал власть собрать заседание СНБО при участии руководителей парламентских фракций и защитить украинцев от третьей волны пандемии COVID-19.