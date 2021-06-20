Порошенко в Турции поблагодарил Патриарха Варфоломея за любовь к Украине. Фото встречи

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который находится в Турции, в воскресенье, 20 июня, встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Как сообщили в пресс-службе "ЕС", политик поблагодарил патриарху за любовь к Украине.

"Я поблагодарил Его Святейшество за большую веру в Бога, большую веру в Украину и за большую любовь к Украине", – сказал Петр Порошенко.

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Порошенко также принял участие в Божественной литургии по случаю Дня Святой Троицы в Патриаршем Храме Святого Георгия. Литургию возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей.

"Мы счастливы приветствовать достопочтенного господина сегодня и вместе вознести молитвы в нашем соборе. Как вы определенное знаете, сейчас большой православный праздник Троица, это пятьдесят дней после Пасхи. И это было удовольствие – вспоминать, как совместными усилиями предоставили автокефалию Православной Церкви Украины. И это очень радует – видеть, как новая Церковь развивается, имеет прогресс", – отметил Вселенский Патриарх.

Он подтвердил, что в августе планирует посетить Украину.

"Мы благодарим Господа, я с воодушевлением жду визита в Украину в августе, чтобы отпраздновать вместе с украинцами тридцатую годовщину Независимости и Украины. Поэтому мы будем иметь удовольствие и счастье быть снова на святой украинской земле, ставшей христианской благодаря усилиям и миссионерской работе материнской Константинопольской православной церкви", – отметил Варфоломей.

"Я посылаю свое благословение и приветствие всем людям в Украине, всем без исключения украинцам, не разделяя их никоим образом. Пусть Господь благословит Украину и украинцев", – пожелал Вселенский Патриарх.

Глава Западной епархии Украинской Православной церкви в США Архиепископ Даниил (Зелинский), который тоже принял участие в Литургии, поздравил украинцев с Днем Святой Троицы.

"Во время этой литургии объединилась в действительности целая Вселенская Православная Церковь, принимая различные языки и молясь перед Престолом Всевышнего за народ Украины также здесь, в Патриаршем соборе", – сказал Архиепископ Даниил. Он отметил чрезвычайно важную роль пятого президента в получении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Вклад Петра Алексеевича является неоценимым, потому что именно он был той движущей силой, когда украинский народ веками пытался восстановить историческую справедливость, чтобы иметь свою метрополию, восстановить свою метрополию и автокефалию Украинской православной церкви. Петр Алексеевич, будучи президентом Украины, имел возможность коснуться не только духовной жизни украинского народа, а также и общественного аспекта – кем есть мы как нация. Поэтому мы получили свою духовную независимость, когда Вселенский Патриарх вручил Томос митрополиту Епифанию Киевскому и всея Украины в присутствии пятого президента Украины", – напомнил Архиепископ Даниил.

"Как когда-то сказал Патриарх Варфоломей, каждый украинский президент пробовал это, а лишь Порошенко смог добиться того, что были выполнены все предпосылки для того, чтобы украинские православные объединились, получили свою церковь и вселенское признание. И теперь это общее дело для всех православных, чтобы это объединение завершилось в Украине и чтобы другие православные церкви все признали Православную Церковь Украины", – отметил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко.