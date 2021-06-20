Порошенко в Турции поблагодарил Патриарха Варфоломея за любовь к Украине. Фото встречи

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Порошенко в Турции поблагодарил Патриарха Варфоломея за любовь к Украине. Фото встречи

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который находится в Турции, в воскресенье, 20 июня, встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Как сообщили в пресс-службе "ЕС", политик поблагодарил патриарху за любовь к Украине.

"Я поблагодарил Его Святейшество за большую веру в Бога, большую веру в Украину и за большую любовь к Украине", – сказал Петр Порошенко.

Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей
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Порошенко, Варфоломей и Чийгоз

Порошенко также принял участие в Божественной литургии по случаю Дня Святой Троицы в Патриаршем Храме Святого Георгия. Литургию возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей.

Порошенко на литургии
Литургию возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей

"Мы счастливы приветствовать достопочтенного господина сегодня и вместе вознести молитвы в нашем соборе. Как вы определенное знаете, сейчас большой православный праздник Троица, это пятьдесят дней после Пасхи. И это было удовольствие – вспоминать, как совместными усилиями предоставили автокефалию Православной Церкви Украины. И это очень радует – видеть, как новая Церковь развивается, имеет прогресс", – отметил Вселенский Патриарх.

Петр и Марина Порошенко и Варфоломей
Порошенко и Варфоломей

Он подтвердил, что в августе планирует посетить Украину.

"Мы благодарим Господа, я с воодушевлением жду визита в Украину в августе, чтобы отпраздновать вместе с украинцами тридцатую годовщину Независимости и Украины. Поэтому мы будем иметь удовольствие и счастье быть снова на святой украинской земле, ставшей христианской благодаря усилиям и миссионерской работе материнской Константинопольской православной церкви", – отметил Варфоломей.

"Я посылаю свое благословение и приветствие всем людям в Украине, всем без исключения украинцам, не разделяя их никоим образом. Пусть Господь благословит Украину и украинцев", – пожелал Вселенский Патриарх.

Порошенко на литургии

Глава Западной епархии Украинской Православной церкви в США Архиепископ Даниил (Зелинский), который тоже принял участие в Литургии, поздравил украинцев с Днем Святой Троицы.

"Во время этой литургии объединилась в действительности целая Вселенская Православная Церковь, принимая различные языки и молясь перед Престолом Всевышнего за народ Украины также здесь, в Патриаршем соборе", – сказал Архиепископ Даниил. Он отметил чрезвычайно важную роль пятого президента в получении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Порошенко в Турции поблагодарил Патриарха Варфоломея за любовь к Украине. Фото встречи

"Вклад Петра Алексеевича является неоценимым, потому что именно он был той движущей силой, когда украинский народ веками пытался восстановить историческую справедливость, чтобы иметь свою метрополию, восстановить свою метрополию и автокефалию Украинской православной церкви. Петр Алексеевич, будучи президентом Украины, имел возможность коснуться не только духовной жизни украинского народа, а также и общественного аспекта – кем есть мы как нация. Поэтому мы получили свою духовную независимость, когда Вселенский Патриарх вручил Томос митрополиту Епифанию Киевскому и всея Украины в присутствии пятого президента Украины", – напомнил Архиепископ Даниил.

Порошенко в Турции поблагодарил Патриарха Варфоломея за любовь к Украине. Фото встречи

"Как когда-то сказал Патриарх Варфоломей, каждый украинский президент пробовал это, а лишь Порошенко смог добиться того, что были выполнены все предпосылки для того, чтобы украинские православные объединились, получили свою церковь и вселенское признание. И теперь это общее дело для всех православных, чтобы это объединение завершилось в Украине и чтобы другие православные церкви все признали Православную Церковь Украины", – отметил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко.

ТурцияПартия "Европейская солидарность"Патриарх ВарфоломейПетр Порошенко