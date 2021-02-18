Порошенко в годовщину Революции Достоинства: к власти пришел Антимайдан, но мы защитим Украину

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и Марина Порошенко вместе с семьями Героев Небесной Сотни почтили память погибших майдановцев.

Как сообщила пресс-служба "ЕС", в мемориальных мероприятиях также приняли участие народные депутаты и депутаты Киевского горсовета, общественные активисты, участники Революции Достоинства. Они возложили цветы и лампадки к памятному Кресту на Аллее Героев Небесной Сотни.

"Семь лет прошло с того трагического утра 18 февраля, трагических событий в Мариинском парке, когда Украина потеряла десятки своих лучших сыновей и дочерей. И через 7 лет судят не убийц, не тех, кто отдавал приказы на убийство украинцев, на уничтожение развития страны, ее пути в Европу, а тех, кого пытали и против кого покушались на жизнь", – сказал Петр Порошенко.

"Достаточно красноречивый пример – это Татьяна Чорновил, которая пережила покушение, выжила во время событий на майдане, когда на нас наступали. Ее сегодня обвиняют", – возмутился пятый президент.

"Почему так случилось? Потому что сейчас вернулся к власти Антимайдан. Когда люди Януковича сегодня вошли во властные кабинеты. Как они туда попали? Как они получили контроль над правоохранительной и судейской системой. Каким образом разрушается дело Майдана, когда из-под стражи освобождаются убийцы, сотрудники "Беркута" и отдаются Путину для того, чтобы разрушить дела Майдана?" – убежден лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко отметил, что 17 февраля парламент проголосовал очень важное и правильное Постановление, которым признал Революцию Достоинства одним из государство строительных событий в Украине.

"Но судить надо не по словам, а по делам. Потому фундаментом Революции Достоинства были европейские ценности, к которым, к сожалению, они не имеют никакого отношения. Это – свобода слова, верховенство права, демократия", – подчеркнул Порошенко.

"Я – оптимист. Я твердо верю и в Украину, и в украинский народ. Я твердо верю в сотрудничество с нашими партнерами в Европе и США, которые точно не потеряли веру в Украину и в украинцев", – убежден лидер партии "Европейская Солидарность" .

"Нас – сила, мы – лидеры оппозиции и лидеры доверия. И мы способны защитить наше движение вперед, в Европу, в Европейский Союз в НАТО. Наше движение вперед по дороге ценностей, которое начала Революция Достоинства. И мы точно победим. Сегодня на этом святом месте мы это утверждаем", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 февраля народные депутаты на заседании Верховной Рады в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и Революции Достоинства приняли постановление, определив те события ключевым моментом государственности Украины.