Порошенко – украинским медикам: вы проявили себя как настоящие герои

За время пандемии COVID-19 украинские медики проявили себя как настоящие герои. При отсутствии должного финансирования, нехватке оборудования и средств защиты они спасали жизни украинцев, подвергая себя опасности.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, поздравляя украинских медиков с профессиональным праздником.

"Поздравляю с Днем медика наших ангелов-хранителей, которые ежедневно стоят на страже здоровья и жизни. Спасибо каждому украинскому медработнику за профессионализм, выдержку и милосердие", – написал Порошенко.

Видео дня

Политик отметил мужество и самопожертвование украинских врачей и медперсонала в борьбе с коронавирусом.

"Более года назад, когда пандемия изменила мир, поставив человечество перед новыми вызовами, украинские медики в очередной раз проявили себя как настоящие герои. Несмотря на трудности и риск, несмотря на то, что власть оставила их один на один с пандемией, они мужественно работали в условиях нехватки оборудования и средств защиты, отсутствия честных выплат, обещанных зарплат и страхования", – отметил Порошенко.

Лидер "ЕС" также напомнил, что возглавляемая им политсила взяла на себя часть проваленных государством обязанностей по защите украинских медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом.

"Команда партии "Европейская Солидарность" с самого начала пандемии развернула масштабную кампанию помощи медикам. 130 тыс. защитных костюмов высокого качества, десятки тысяч высокоточных ИФА-тестов швейцарской компании Roche, больше сотни кислородных концентраторов, почти полсотни аппаратов ИВЛ, три тысячи пульсоксиметров, защитные очки и другое медицинское оборудование пополнили арсенал больниц по всей Украине. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы наши врачи чувствовали себя защищенными", – заверил лидер партии.

Порошенко поблагодарил медиков и поздравил их с профессиональным праздником.

"Спасибо всем медикам нашей страны. Вы настоящие защитники Украины. Здоровья вам и вашим семьям!", – резюмировал пятый президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве прошел съезд "Европейской Солидарности". На нем был представлен план развития Украины. Рассказывая о целях партии и путях их достижения, Порошенко отметил: добиться развития Украины возможно, лишь объединив усилия всех проукраинских сил.