Порошенко: Украина должна сделать "домашнюю работу" для получения ПДЧ в НАТО

Украина должна сделать свою "домашнюю работу" и провести реформы, необходимые для достижения критериев членства в НАТО. Об этом в интервью французской газете "Le Figaro " заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"До моего президентства уровень поддержки вступления в ЕС составил 30% и 16% – в НАТО. В конце моего срока поддержка выросла до 71% относительно членства в ЕС и 59% – по НАТО", – напомнил Петр Порошенко.

"Мы должны сделать свою работу по реформированию страны и достижения критериев членства в ЕС и НАТО путем беспрецедентных реформ, начатых во время моей каденции. Нам надо быстро получить План действий по членству в НАТО", – считает Порошенко.

"Никто не знает, где Путин появится завтра. Семь лет назад против Украины началась крайняя волна российской агрессии. В 2008 году это было в Грузии, затем в Нагорном Карабахе и до этого в Приднестровье, Сирии и Абхазии. Он является причиной продолжающихся военных конфликтов. В течение семи лет в его политике не было никаких изменений", – констатирует пятый Президент.

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"То, что мы увидели в конце апреля, тренировкой не было. Это было значительное увеличение российского военного присутствия на нашей восточной границе и инструментом давления на Украину и на наших партнеров, США и ЕС. Путин так и не отвел свои войска. Он лишь сделал вид отходящего, отступив на несколько километров. Тогда как Украина противостоит России, речь идет не только о ее территориальную целостность, это борьба за свободу, безопасность и демократию в Европе", – говорит Порошенко.

"Украинский народ выбрал свое будущее в Объединенной Европе и НАТО, но для него это абсолютно неприемлемо. Путин не имеет границ. Вот почему он начал агрессию в 2014 году, что привело к аннексии Крыма. Однако ни Крым, ни Донбасс его не удовлетворят . Он хочет всю Украину, так как считает себя царем и не может представить свою Россию меньше бывшей Российской империи", – отмечает Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью Le Figaro подчеркнул, что мы нуждаемся в помощи в укреплении наших систем безопасности и обороны через сотрудничество с НАТО и приобретение летального оборонительного оружия. Путин не должен иметь никаких иллюзий относительно строгости цены, которую он заплатит, если продолжит агрессию.