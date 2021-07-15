Порошенко: требуем в Бюджетной резолюции увеличить субсидии, повысить зарплаты медикам, учителям и военным

Каждая украинская семья платит высокую цену за непрофессионализм власти низкими зарплатами и заоблачными тарифами. Поэтому в Бюджетной резолюции на следующие три года необходимо увеличить средства на субсидии и зарплаты – в частности, медикам, учителям и военным.

Об этом заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сообщила пресс-служба. Он отметил, что власть не способна воспользоваться беспрецедентно благоприятной для Украины конъюнктурой внешних рынков, начиная от зерна и заканчивая черными металлами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Не знают, как обратить это на пользу для кармана каждого рядового украинского гражданина. Каждая украинская семья сейчас платит высокую цену за непрофессионализм и полную управленческую беспомощность власти. Платит низкими зарплатами, мизерными пенсиями, заоблачными тарифами, высокими ценами", – констатировал Порошенко.

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По его словам, Бюджетная резолюция свидетельствует об отсутствии какой-либо экономической стратегии.

"Ибо дороги, безусловно, надо строить, но два года назад за эти же деньги строилось вдвое больше километров", – говорит Порошенко.

Он также напомнил об обещаниях власти вдвое снизить тарифы.

"А стоимость одной платежки сейчас выросла более чем на 50%. Количество семей, получающих субсидии, наименее защищенные слои населения, сократилось более чем вдвое – с 7 млн до 3 млн. А расходы на субсидии из государственного бюджета также сократились в 2,5 раза – с 73 млрд грн до 36", – отметил пятый президент.

"Мы требуем, чтобы Бюджетная резолюция предусматривала существенное увеличение расходов на субсидии, так же были внесены изменения в закон о государственном бюджете. Мы требуем повышения заработной платы, денежного обеспечения контрактников, которое последний раз увеличивались еще по моему поручению в начале 2019 года. Выполнить обязательства перед учителями, врачами, отказаться от увеличения налогов на средний класс, сосредоточиться на ключевых реформах и восстановлении доверия инвесторов. Ибо конец эпохи бедности наступит, но не при ваших временах, господа "слуги"", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что готов прийти на заседание ВСК, если вопрос срыва спецоперации по задержанию российских военных преступников из группы "Вагнера" и слива россиянам секретной информации о ней будет официально внесен в предмет ее деятельности.