Порошенко: следующий комплект оптической разведки соберут для бригады имени Черных Запорожцев

Следующий комплект для оптической разведки, который будет приобретен и доставлен на фронт средства Фонда Порошенко и волонтеров, предназначен для 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сообщил во время благотворительной акции "Музыкально-кулишева суббота", организованной Святославом Бойко – известным музыкантом, волонтером, лидером группы "Широкий Лан", передает пресс-служба партии. Порошенко также сообщил, что в понедельник снова вместе с единомышленниками едет на Восток.

"Я в понедельник поеду в Нью-Йорк. Потому что полоса обороны десятой бригады – это Зайцево, Шумы, Нью-Йорк. В 10 бригаду, куда мы передаем бригадный комплект наблюдения, закрывая нашу работу, которая стоит 765 000 гривен. А еще сетку покупаем, генераторы, всего будет около миллиона. Половину как всегда дает наш с Мариной фонд, а половину – вы. 3000 украинцев, принявших участие с "Делом общин" для того, чтобы это стало возможным – это круто. Вместе мы делаем очень полезное дело", – отметил Петр Порошенко.

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"А еще фантастические музыканты – и Святослав Бойко, и Кристина Панасюк поедут для того, чтобы держать очень высоко боевой дух наших воинов", – отметил Петр Порошенко.

Он также поблагодарил за поддержку благотворительного проекта компании "Розетка".

"Хочу поблагодарить "Розетку" с Чечеткиным, потому что он нам дает фантастические скидки для того, чтобы мы генераторы, которые называются "Розетка", тоже привезли на фронт нашим воинам. И этим мы будем заниматься постоянно", – говорит Петр Порошенко.

Как известно, Порошенко вместе с волонтерами для 10 ОГШБр, которая контролирует 10% линии фронта, купили полный комплект оснастки для видеонаблюдения.

27 мая Петр Порошенко во время поездки в Донецкую передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде один из комплектов видеонаблюдения.

Следующие комплекты оптической разведки для батальона 10 ОГШБр были приобретены в июне. Как рассказал Порошенко, активисты ОО "Дело общин" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и купили крайне важное оборудование для украинских военных.