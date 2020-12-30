Порошенко сделал сенсационное заявление по делу "вагнеровцев"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение операции спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом Порошенко заявил в интервью "5 каналу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", – заявил он.

Лидер "ЕС" заверил, что не позволит виновным в срыве операции избежать ответственности.

"Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления – государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые стремились выманить в Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту", – отметил Порошенко.

Пятый президент добавил, что будут судить и высшее должностное руководство России.

"Мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто причастен не только к убийствам украинцев непосредственно на поле боя во время оккупации (части Донецкой и Луганской областей. – Ред.), но и тех, кто был привлечен к выдаче преступных приказов", – заявил политик.

По его словам, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.

"Я очень настойчиво советую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено", – подытожил Петр Порошенко.

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