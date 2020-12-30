Порошенко зробив сенсаційну заяву у справі "вагнерівців"
П’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що наприкінці 2018 року санкціонував проведення операції спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер".
Про це Порошенко зізнався в інтерв’ю "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції", – заявив він.
Лідер "ЄС" запевнив, що не дозволить винним у зриві операції уникнути відповідальності.
"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", — зазначив Порошенко.
П'ятий президент додав, що судитимуть і вище посадове керівництво Росії.
"Ми маємо посадити на лаву підсудних тих, хто причетний не лише до вбивств українців безпосередньо на полі бою під час окупації (частини Донецької і Луганської областей. – Ред.), а й тих, хто був залучений до видачі злочинних наказів", — заявив політик.
За його словами, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.
"Я дуже наполегливо раджу створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити негайно тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність розслідування, яке точно буде проведено", — підсумував Порошенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію СБУ із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито зірвав Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.
Незабаром у мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, який може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі.
У СБУ офіційно назвали фейком дані про спецоперацію з найманцями ПВК Вагнера. Відомство зазначило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.
Пізніше Шевченківський суд Києва зобов'язав СБУ відкрити провадження за підозрою глави Офісу президента Єрмака в державній зраді і шпигунстві.
СБУ підтвердила причетність до спецоперації щодо "вагнерівців" у суді.