Порошенко: России нельзя давать гарантии нерасширения НАТО, потому что это станет концом Альянса

НАТО не может предоставлять России никаких гарантий по поводу не расширения НАТО, потому что это будет концом Альянса и свободной Европы. Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" заявил в прямом эфире итальянского телеканала Sky TG24.

"России просто нельзя предоставлять какие-либо юридические гарантии относительно нерасширения НАТО, потому что это был бы конец. Давление согласия на такое предложение было бы концом и для НАТО, и для Свободного мира, и Европы. В этой ситуации мы должны понимать, что Путин всегда уйдет настолько далеко, насколько ему позволяет Западный свободный мир", – отметил Петр Порошенко.

Он также отметил, что это опасность не только для Украины, но и демократии и свободы, это угроза для Европы и мировой глобальной безопасности.

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"За 5 лет моего президентства у меня очень позитивный опыт эффективного сотрудничества с президентом Байденом и эффективного сотрудничества с НАТО. В нынешней ситуации я абсолютно доверяю президенту Байдену, которого я очень хорошо знаю. И я абсолютно доверяю НАТО", – сказал Порошенко.

"Стратегической целью Путина является захват Украины. Мы не должны позволить ему использовать все эти инструменты влияния на Европу. Ведь это не только война по Украине, которая происходит с 2014 года с прямой агрессией России против Украины и попыткой аннексии Крыма. Это также кризис на границе Литвы, Латвии, Эстонии. Это также опасная ситуация в Польше, Боснии и Герцеговине", – отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Пятый президент считает заявление Путина попыткой дестабилизировать Европу и весь мир, сломать единство Европейского Союза и Трансатлантического сообщества.

"Наш общий интерес – не позволить ему этого сделать. И в этой ситуации чрезвычайно важно для всего мира, в частности для Европейского Союза и НАТО, быть вместе с Украиной", – резюмирует Порошенко.