Порошенко назвал арест российского оппозиционера Навального преступлением

Арест Алексея Навального преступным путинским режимом – очередной опасный вызов для всего демократического мира.

Такое заявление на личной странице в Facebook сделал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, комментируя арест российского оппозиционера.

"Москва давно перешла все "красные линии", за что и получила и продолжает получать оправданное наказание. Свобода слова и собраний, права человека, свобода деятельности оппозиции для Кремля –реальная угроза устойчивости режима. В эти дни солидарного осуждения очередного преступления российских властей убежден, что без ответа он не останется", – подчеркнул Порошенко.

"Если Кремль и дальше не слышит законных призывов, должны ему помочь дополнительными санкционными ограничениями, начиная с лишением права голоса в ПАСЕ. Несмотря на то, что наши подходы с Навальным по вопросу Крыму диаметрально противоположные, присоединяюсь к требованиям мира по уважению к демократическим ценностям и его немедленного освобождения, как и сотен политзаключенных и заложников Кремля, в частности украинских граждан", – отметил лидер партии.

"Встречать его возвращение на родину нормальная власть должна была не угрозой тюрьмы, а перспективой проведения всеобъемлющего и достоверного расследования попытки его отравления. Однако это точно не про кремлевский режим, который в очередной раз расписывается в собственной слабости и лицемерии", – резюмирует Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Навальный, задержанный по возвращении из Германии, арестован на выездном заседании суда в одном из полицейских отделений города Химки в Московской области. Суд вынес постановление об аресте оппозиционера на 30 суток – до 15 февраля.