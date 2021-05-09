Порошенко призвал власть Украины добиться предоставления ПДЧ в НАТО на июньском саммите

Международная коалиция в поддержку Украины, которую удалось сформировать в 2014-м году, так же значима, как в свое время антигитлеровская коалиция. И ключевой задачей действующей украинской власти является получение ПДЧ в НАТО на Саммите Альянса в июне 2021 года. Такое мнение высказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая на акции "Первая минута мира", состоявшейся в Киеве в ночь с 8 на 9 мая.

"В этом смысле очень важным был визит в Киев государственного секретаря США господина Энтони Блинкена, потомка эмигрантов из Украины, из Переяслава. По моему с ним общению, по его публичным заявлениям очевидна готовность Соединенных Штатов и в дальнейшем помогать Украине в деле защиты суверенитета и территориальной целостности и независимости нашего государства", – отметил Порошенко.

По его убеждению, американская поддержка могла бы быть еще более мощной и действенной, если бы действующая власть в течение последних двух лет не свернула ряд важнейших реформ, в том числе, в секторе обороны и безопасности, а также в антикоррупционной сфере.

"Если бы власть не погрязла в коррупции, если бы не подрывала доверие к себе со стороны новой американской администрации, которая еще с предыдущих времен является соавтором наших реформ 2014-19 годов, в совершенстве знает и понимает ситуацию в Украине", – заметил Порошенко.

Политик отметил: то, что Владимира Зеленского до сих пор не пригласили в США на встречу с президентом Байденом – тревожный сигнал.

"Как государственная оппозиция, мы воздерживались от критических заявлений до и во время визита. Но теперь стоит обратить внимание на то, что Владимира Зеленского, к сожалению, не пригласили с визитом в США на встречу с Байденом. Это более чем красноречиво и слишком бросается в глаза. я хочу подчеркнуть, что в своем личном послании, которое я передал Государственному секретарю к руководству США, я обратился с просьбой пригласить президента Украины в Вашингтон как можно быстрее, или встретиться с ним в Европе, желательно до встречи Байдена с Путиным", – сообщил Петр Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул, что его усилия, направленные на то, чтобы встреча Зеленского и Байдена таки состоялась, обусловлены интересами Украины.

"Забочусь не о личных интересах или имидже " величайшего", а о национальных интересах Украини, нашего государства. Я надеюсь, что власть сделает выводы и восстановит ту программу реформ, которая приближает нас к вступлению, закрепленному Конституцией, в Европейский Союз и НАТО", – отметил Порошенко.

Он также напомнил, что в течение двух лет власть игнорировала и даже отрицала необходимость Плана действий по членству в Альянсе, признав свою ошибку только сейчас.

"Но мало записывать видосики или говорить правильные лозунги. Нужно еще реализовать намеченные цели. Как только мы узнали – как и Лондонский саммит 2019 года, сейчас встреча на саммите НАТО в Брюсселе в июне текущего года снова пройдет без украинского руководства. То, что в 2014-19 годах стало уже рутиной, теперь, к сожалению, для Украины почему-то превращается в недостижимую мечту", – заметил пятый президент.

Порошенко также выразил убеждение, что украинская власть до сих пор не потеряла окончательно шансов получить приглашение на июньский Саммит НАТО.

"Тем не менее я уверен, что еще есть возможность добиться для украинского президента приглашения на Саммит НАТО, она не потеряна, впереди больше месяца. Я обращаюсь к Зеленскому, как он любит, взять это дело под личный контроль, бросить все силы на организацию визита в Брюссель, где состоится нынешний саммит. Это очень важно для Украины", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Политик убежден, что уже в июне власти обязаны приложить сверхусилия для получения статуса ПДЧ в НАТО до 2024 года.

"Программа максимум – достичь предоставления ПДЧ до 2024 года. Программа-минимум – добейтесь хотя бы приглашения, потому что его отсутствие – это провал неэффективного непрофессионального руководства страны", – резюмировал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на территории Национального музея Второй мировой войны в Киеве в 23.00 8 мая началась традиционная акция "Первая минута мира". К ней присоединились ветераны, политики и общественные активисты.

Выступая в рамках акции, Петр Порошенко сделал ряд заявлений. В частности, он назвал ключевую мировоззренческую разницу между украинскими и русскими, а также между РФ и Украиной как государствами. Она заключается в осмыслении уроков Второй мировой: пока украинцы вспоминают жертв войны со словами "Никогда снова", россияне говорят "Можем повторить",

Кроме того, пятый президент поделился семейными воспоминаниями о войне – и рассказал, где и как воевали его предки.