Порошенко призвал поддержать украиноязычные медиа

Украинцам стоит поддержать украиноязычные средства массовой информации, в том числе и путем оформления подписки.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Прочитал в ленте, НВ (издание" Новое время ") с августа переходит на украинский. Приветствую эту очень правильную инициативу и рад, что все больше украинцев возвращаются к своему родному украинскому языку. Знаю, какой это переломный в хорошем смысле момент, ведь я сам его пережил 25 лет назад, когда принял сознательное решение вернуться к родному языку моих предков. А мы, Порошенки, древнего казацкого рода", – написал политик.

Он выразил надежду, что пример НВ "вдохновит медийщиков, и в дальнейшем в нашем информационном пространстве будет появляться все больше украиноязычных СМИ и изданий, а украинцы охотно их будут выписывать, голосуя своим выбором за украиноязычный продукт".

Он отметил, что чтение новостей на украинском языке и подписка на украиноязычные издания и приложения – это один из шагов, который поможет полному переходу на украинский язык.

Также он напомнил 10 собственных советов, которые помогут быстрее перейти на украинский язык:

Установите украинский язык основным в операционной системы компьютера, на смартфоне.

В соцсетях читайте украиноязычные страницы и блогеров.

Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, и читайте на украинском.

Общайтесь на украинском. Не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это – принцип изучения любого языка.

Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.

Слушайте больше украинской музыки.

Начните писать на украинском.

Делитесь своими успехами с родными и друзьями.

Изучайте язык через новые увлечения.

Покупайте детям украиноязычные книги.

Передайте язык детям, и он будет жить вечно.

"Мы приняли много законов в поддержку украинского языка. Но сила языка не в законах, а в ее носителях", – резюмировал Порошенко.