Порошенко призвал Европу усилить санкции против РФ и поддержать предоставление Украине ПДЧ

Пятый президент Украины, глава политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел переговоры с президентом Европейской народной партии, бывшим Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Как передает пресс-служба партии, главной темой разговора стала эскалация со стороны России ситуации на Донбассе и пути противодействия агрессивным планам Кремля.

В частности, Порошенко выразил благодарность Европейской народной партии за неизменную многолетнюю поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Он высоко оценил последние заявления ЕНП в поддержку Украины и поблагодарил за инициативу политической группы партии по организации в Европарламенте на следующей пленарной неделе дебатов о ситуации в Украине и угроз безопасности со стороны России.

Как сказано в сообщении, Порошенко призвал европейских партнеров рассмотреть вопрос об усилении экономических и секторальных санкций против России, включая их синхронизацию с последними санкциями США и прекращения реализации политически мотивированного проекта Северный поток-2, размещение миротворческого контингента ООН на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО и европейской перспективы.

Лидер "Европейской солидарности" также обратился к Европейской народной партии с призывом активно поддержать инициативу Украины о создании Крымской платформы.

Стороны также скоординировали действия с целью совместной борьбы с деструктивными последствиями коронавирусной пандемии. Порошенко презентовал новую комплексную антиковидну стратегию "Европейской солидарности" и призвал европейских партнеров помочь Украине в получении достаточного количества высококачественных вакцин.

Порошенко и Туск обсудили ситуацию в регионе общего соседства – Молдове и Беларуси.