Порошенко принял участие в литургии на Троицу, которую возглавил Патриарх Варфоломей. Фото

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в День Святой Троицы принял участие в Божественной литургии в Патриаршем Храме Святого Георгия, которую возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей. Фотографии с Фанара Порошенко опубликовал на своей странице в Фейсбук.

"Счастлив в день Святой Троицы принять участие в праздничной Литургии под руководством Вселенского Патриарха Варфоломея в храме святого Георгия в Стамбуле", – написал Порошенко.

Из Константинополя пятый президент также поздравил украинский с Троицей.

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"Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Святой Троицы! На пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа Святой Дух сошел к апостолам и благословил их нести в мир слово Божье. Традиционно этот день считается началом истории Церкви", - написал Порошенко.

Он пожелал соотечественникам благополучия и счастья.

"Пусть Троица наполнит сердца любовью и вдохновляет всех нас на добрые дела. Уюта, благополучия, радости и счастья каждой украинской семье", – отметил Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко принял участие в Анталийском дипфоруме, который проходит в Турции. В рамках международного мероприятия политик провел ряд встреч. В частности, он обсудил с верхоним представителем ЕС Жозепом Боррелем итоги саммита ЕС-США, коснулся темы деоккупации Крыма в ходе встречи с главой МИД Турции, во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил последнего за укрепление обороноспособности Украины, а также обсудил с главой МИД Польши строительство Северного потока-2.