Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook, напомнив историю праздника. Лидер "ЕС" выразил уверенность, что только вместе украинцы смогут одержать победу и обеспечить своей стране достойное европейское будущее. Приводим полный текст:

"Сегодня Украина отмечает День Соборности – праздник воплощения многовековой мечты украинцев о единстве.

102 года назад на Софийской площади в Киеве был торжественно провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

22 января 1919 года мы наконец заявили на весь мир: Мы – едины. И ни одна империя не сможет нас разделить.

Традиционно в День Соборности Украины украинцы от Запада к Востоку брались за руки, формируя цепь единства. Сейчас из-за пандемии этот праздник приобретает новые формы и новое глубокое содержание.

Несмотря на войну, болезнь, популизм и непрофессионализм власти, в этом году мы снова почувствовали наше единство, помогая и поддерживая друг друга в сложных обстоятельствах. Почувствовали, как мы объединены чувством любви к ближнему и общей ответственности за будущее.

Любовь к родной стране, ответственность, патриотизм объединяют всех украинцев от Луганска и Донецка до Львова и Ужгорода, от Чернигова до Крыма. Знаю, что вместе мы будем сильными, осуществим нашу волю, одержим победу, обеспечим свободной соборной Украине европейское будущее.

Слава Украине!"

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