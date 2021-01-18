Порошенко поздравил Борисенко с победой на выборах в Борисполе

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил кандидата от партии Владимира Борисенко, который побеждает на выборах городского головы Борисполя.

На своей странице в Facebook Порошенко назвал победу Борисенко убедительной.

"Когда "слуги" объединяются с ОПЗЖ, борясь против представителя "ЕС", результат ожидаемый. Владимир Борисенко опередил властного кандидатам на более полутора тысяч голосов", – отметил лидер партии.

Он также выразил искреннюю благодарность всем избирателям за высокий уровень поддержки команды "Европейской Солидарности".

"Спасибо за то, что сделали сознательный выбор в пользу лучшего кандидата! Верю, что Владимир сделает Борисполь комфортным городом европейского уровня", – написал пятый резидент.

По предварительным данным Владимир Борисенко получил 28% голосов и опережает ближайших конкурентов на 8% (более полутора тысяч голосов).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе и Броварах Киевской области, а также в Новгород-Северском Черниговской области 17 января состоялись повторные выборы мэров. Выборы в Борисполе и Новгород-Северском проводились из-за смерти победителей избирательной гонки – Анатолия Федорчука и Олега Бондаренко. Оба скончались от последствий, вызванных коронавирусом.