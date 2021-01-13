Украина и Литва провели телемост из-за российской агрессии: Порошенко поблагодарил страну за поддержку

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко принял участие в 5-м благотворительном телемосте между Украиной и Литвой "Вместе к победе".

Он поздравил участников телемоста и поблагодарил литовских партнеров за твердую позицию и поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Об этом сообщается на сайте "ЕС".

"Искренне приветствую пятый международный благотворительный телемост между Украиной и Литвой. Он посвящен борьбе с российской агрессией. "Вместе к победе" – именно таким есть название мероприятия, которое прекрасно воспроизводит всю суть украино-литовских отношений", – отметил Порошенко.

"Литва помогает Украине защищать территориальную целостность и отстаивать европейский вектор развития. И мы очень ценим ту поддержку, которую Вильнюс предоставляет Киеву в нашем стремлении стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО. Мы благодарим литовский народ за искреннюю дружбу, за крепкую поддержку", – сказал пятый президент.

5-й благотворительный телемост "Вместе к победе" состоялся при поддержке Национального телевидение Литвы. Главная цель этого мероприятия – помочь Украине в борьбе с московской агрессии и ее последствиями. В этом году впервые к Марафону присоединилась Беларусь.

Во время телемоста состоялись прямые включения из прифронтовой зоны, выступления исполнителей из обеих стран. Традиционно во время мероприятия проходит сбор средств для поддержки военных и украинцев, пострадавших во время российско-украинской войны. В прошлом году удалось собрать более 121 000 евро. Соорганизатором мероприятия является харьковчанин, волонтер, депутат из фракции "Европейская солидарность" в Харьковском городском совете Олег Абрамичев.

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