Порошенко попросил сенаторов США организовать встречу Зеленского с Байденом раньше Путина

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время встречи с делегацией сенаторов США, которые находятся в Украине, попросил их организовать встречу американского и украинского президентов до переговоров Байден-Путин.

Об этом Порошенко сообщил журналистам. Он отметил, что приехали добрые и надежные друзья Украины, сенаторы, которых он знает много лет и все время помогали держать вопрос нашей страны в повестке дня, а также обеспечивать ее поддержку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я их поблагодарил за это, мы договорились о встрече в Вашингтоне. Моей первой просьбой было – важно, чтобы встреча с президентом Зеленским и президентом Байденом состоялась до встречи Байдена – Путина в Женеве 15 числа. Потому что "ничего об Украине без Украины" было абсолютно жестким, бетонным требованием при моей каденции. Мы точно должны это сохранить. Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия", – убежден Порошенко.

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"Вторая позиция была по "Северному потоку-2". Вы знаете, что немецкая делегация сейчас уехала в Вашингтон. Мы твердо убеждены, что, несмотря на совершенно провальную позицию украинского президента по "Северному потоку", те санкции, которые были введены еще при работе со США нашей командой, можно вернуть. К сожалению, это ярко демонстрирует отсутствие эффективного диалога между президентом Украины и США", – констатировал лидер "ЕС".

"Третья позиция была относительно НАТО. Украина постоянно присутствовала на всех саммитах НАТО – ни в 2019, ни в 2021 Украину не приглашают", – заметил пятый Президент.

Порошенко подчеркнул – надо активизировать вопрос о военном соглашении, которое надо подписать, по поставкам летального оружия, потому что на сегодня переговоры тоже тормозят.

"Я попросил очень влиятельных членов американского Сената повлиять на это, чтобы мы вернулись к этой чрезвычайно важной для Украины теме. И чтобы План действий по членству в НАТО, чтобы реформы оборонного сектора нашего государства были обязательно продолжены", – сказал Порошенко.

"Было приятно услышать благодарность за большой объем реформ, который был сделан нашей командой – включая антикоррупционную реформу, создание независимой антикоррупционной структуры, начало судебной реформы, реформу децентрализации, реформу сектора безопасности, изменения в Конституцию в части ЕС и НАТО и многие другие. Наши американские партнеры очень тщательно следят за Украиной. И относятся к этому как к очень важной для американцев теме. Не воспользоваться этим является абсолютным несовершенством. И я очень надеюсь, что визит американской делегации этому будет способствовать", – отметил лидер "ЕС".

"Реализация этих наших договоренностей, встречи в Вашингтоне, активизация диалога, уважительное отношение к основному нашему стратегическому партнеру США, и восстановление фактически утраченного диалога с Европейским Союзом. Вы видите фактически, что саммит Украина-ЕС был перенесен с лета на октябрь – это точно не вдохновляет на оптимизм", – констатировал Порошенко.

"Мы еще раз подчеркиваем – внутри страны мы можем драться. Внутри страны у нас есть множество обоснованных претензий к Зеленскому, начиная от разрушения системы социальной защиты, повышения тарифов на тепло, газ, электроэнергию, уже со вчерашнего дня почувствовал на себе каждый украинец. Мы имеем очень серьезные претензии кадровые, вопросы безопасности, по ситуации в армии, с децентрализацией. Серьезный откат или разрушение реформ, начиная от реформ корпоративного управления и заканчивая реформой государственной службы. Но мы должны объединиться и демонстрировать внутреннее единство в вопросах стратегических, проведении внешней политики. Очень надеюсь, что нам еще удастся исправить те провалы внешней политики, допустил Зеленский, Ермак и вся их команда", – резюмировал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину прибыла с визитом делегация сенаторов США, в которую входят сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Мерфи, а также сенатор-республиканец Роб Портман.