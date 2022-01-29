Порошенко поблагодарил союзников Украины: наша сила в единстве

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил благодарность партнерам нашей страны. Он отметил, что их поддержка – залог стойкости и победы над агрессором.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что украинцы знают об усилиях союзников и благодарны за них.

"Для страны в состоянии войны, особенно в той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, мощная поддержка международных партнеров и их солидарность – это залог стойкости и победы над агрессором", – отметил Порошенко.

Он добавил, что попытки свалить на западных партнеров ответственность за экономические невзгоды, которые стали результатом неумелого управления, являются неприемлемыми.

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"Продолжение экономической политики в интересах коррупционного "великого крадівництва" вместо обеспечения финансирования жизненно важных секторов, в частности, безопасности и обороны, может оставить Украину беззащитной перед лицом врага. Потому что очень сложно объяснить налогоплательщикам дружественных нам стран, почему за оружие должны платить они, если Украина не финансирует производство собственного оружия", – написал лидер "ЕС".

Порошенко заверил, что украинцы знают об усилиях нашего стратегического партнера США и президента Джо Байдена, которые они ценят.

"Они отдают себе отчет о возможных рисках со стороны Российской федерации и Владимира Путина, который в 2014 году аннексировал украинский Крым и оккупировал Донбасс. Для украинцев нет сомнений, кто наш друг, а кто враг", – пояснил он.

Политик поблагодарил союзников Украины за поддержку: "Искренне благодарен союзникам Украины, которые, несмотря ни на что, поддерживают нас и словом, и действиями, политически и практически, в том числе таким необходимым оборонительным оружием. В Украине достаточно сознательных государственных сил, которые умеют ценить эту поддержку! Мы должны выступать единым фронтом с Западом и не давать Кремлю никакого повода, чтобы его подорвать. Наша сила в единстве и солидарности!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко призвал страны НАТО по примеру США и Великобритании поставлять оружие Украине.