Порошенко поблагодарил американских союзников за поддержку генерала Назарова

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поблагодарил экс-послов США, авторитетных американских военных и экспертов за поддержку украинского генерала Виктора Назарова.

Соответствующую позицию он выразил в своем Facebook, отметив важность укрепления боевого духа военных во время войны в Украине.

"Искренне благодарен американским друзьям и союзникам за публичную поддержку генерала Назарова, который стал жертвой предвзятого правосудия в Украине", – написал Порошенко.

"Я полностью разделяю позицию, что в условиях российской агрессии очень важно укреплять боевой дух, решимость и патриотизм украинского войска, защищать наших смелых командиров, укреплять их авторитет", – считает пятый президент.

"Украинская власть должна сделать все возможное для восстановления справедливости по делу генерала Назарова и не словом, а действиями воплощать лучшие западные стандарты военного правосудия", – считает Порошенко.

"Говорил об этом раньше и повторю сейчас: перекладывать ответственность на украинского генерала – это российский сценарий. Подыгрывать такому сценарию не только безответственно, но и опасно для национальных интересов Украины!" – убежден лидер "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что предвзятое преследование со стороны властей украинских военных, ветеранов АТО и волонтеров будет иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны.

"Я внимательно слежу за делом генерала Назарова. Понимаю его моральную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю и боль родных украинских воинов, погибших на борту ИЛ-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной", – написал Порошенко 14 декабря 2020.

"Убежден, в российском Генштабе потирают руки – ответственность за российские преступления переведена на украинского генерала. Идеальный вариант для агрессора. А вагнеровцев, среди которых были и те, кто непосредственно причастен к сбиванию самолетов, российские "кроты" в офисе президента Украины вернули Путину. За считанные часы до того, как те должны оказаться в руках украинского правосудия. Человеческие жизни превыше всего, это бесспорно. Но дело Назарова – это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны", – заявил лидер "Европейской Солидарности".

Как известно, 11 января было обнародовано совместное заявление, которое подписали экс-послы США, авторитетные американские генералы и эксперты. Они призвали украинское руководство пересмотреть решение о наказании генерала Виктора Назарова в связи со сбиванием пророссийскими боевиками Ил-76 в аэропорту Луганска.

Среди 16 подписантов документа – генерал в отставке воздушных сил США Бридлав, генералы США в отставке Уэсли Кларк и Бен Ходжес, експослы США в Украине Джон Хербст, Уильям Тейлор, Роман Попадюк и Стивен Пайфер, бывший заместитель генсека НАТО и експосол США в России Александр Вершбоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря Кассационный уголовный суд остановил исполнение приговора генералу Виктору Назарову, которого приговорили к 7 годам тюрьмы.