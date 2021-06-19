Порошенко обсудил с главой МИД Турции деоккупации украинского Крыма

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе Анталийского дипломатического форума пятый президент Украины и турецкий высокопоставленный чиновник обсудили деоккупацию украинского Крыма.

Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко выразил благодарность турецкой стороне, прежде всего, президенту Эрдогану, за твердую и принципиальную позицию поддержки Украины в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

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Стороны отметили важный прогресс в развитии и укреплении стратегического партнерства между Украиной и Турцией, включая сферы безопасности и обороны. Петр Порошенко поблагодарил турецкую сторону за расширение военно-технического сотрудничества, в частности, за поставки высокотехнологичных ударных беспилотников Bayraktar.

Во время встречи отмечена важная роль Турции в отстаивании прав крымскотатарского народа. Собеседники обсудили международные усилия по деоккупации украинского Крыма, в частности, в контексте ожидаемого запуска "Крымской платформы".

Петр Порошенко также поблагодарил турецких партнеров за продолжение начатой в 2015 году программы реабилитации украинских военнослужащих и членов их семей на территории Турции.

Анталийский дипломатический форум под эгидой президента Эрдогана проходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и СМИ. По словам организаторов, форум должен стать ежегодной международной площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко в Турции обсудил с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем итоги саммита ЕС-США. Кроме того, в рамках Анталийского дипфорума пятый президент Украины встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: Порошенко назвал турецкого коллегу "настоящим другом и союзником", и поблагодарил его за помощь в укреплении обороноспособности Украины.