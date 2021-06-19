Порошенко обсудил с главой МИД Польши Северный поток-2 и деоккупацию Крыма

В рамках участия в Анталийском дипломатическом форуме высокого уровня пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Они обсудили Северный поток-2 и деоккупацию Крыма.

Собеседники обменялись мнениями относительно дальнейших шагов в восстановлении территориальной целостности Украины, противодействия российской агрессии, реализации европейского и евроатлантического курса нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Это был очень важный обмен мнениями, для нас это было очень важно, потому что Польша является участником саммита ЕС и саммита НАТО. Мы получили важную информацию о ходе событий, непосредственно как проходили переговоры на этих двух важных саммитах", – рассказал журналистам Порошенко.

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Пятый президент подчеркнул важность обеспечения надлежащего участия стран-партнеров и союзников Украины в саммите Крымской платформы. Он также инициировал поездку делегации крымских татар в Варшаву для координации позиций.

"Польша тоже будет участвовать на высшем уровне в Крымской платформе. Мы договорились о возможном визите делегации крымских татар в страны-участницы Крымской платформы для того, чтобы качественно подготовить позицию, с которой приедут наши гости на 30-ю годовщину Независимости и на Саммит Крымской платформы. Для того, чтобы это сделать более продуктивно", – объясняет пятый президент.

Порошенко и Рау выразили обеспокоенность планами по запуску политического проекта Северный поток-2, который существенно подорвет энергетическую безопасность Украины и Польши и в целом стран Центрально-Восточной Европы. Особое внимание уделили развитию ситуации в Беларуси и ее влиянию на безопасность в Европе.

"С 9 августа 2020 года у нас кардинально меняется ситуация с безопасностью украинско-белорусской и польско-белорусской границы. И для этого нам нужны очень важные координации действий и на уровне президентов, и на уровне Советов безопасности, и на уровне межпарламентского формата", – говорит Порошенко.

Анталийский дипломатический форум под эгидой президента Эрдогана проходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и СМИ. По словам организаторов, форум должен стать ежегодной международной площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.