Порошенко об инциденте после Марша защитников: не пытайтесь запугать 'зеленой соплей'

Пятый президент, лидер партии "Европейской солидарности" Петр Порошенко сразу после участия в Марше патриотов выступил перед сторонниками на Певческом поле. Он, в частности, прокомментировал инцидент, когда его облили зеленкой.

Как передает пресс-служба "Евросолидарности", Порошенко призвал власть не бояться волонтеров, военных и патриотов.

"Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", – сказал Порошенко.

Также пятый президент обратился к украинской власти с просьбой не бояться десятков тысяч людей, которые собрались для празднования 30-летия Независимости Украины.

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"Для нас этот праздник, потому что мы его завоевали, отстояли. И вы не представляете, что было бы с вами, если бы вы столкнулись с такими трудностями, как наша страна столкнулась в 2014-2015-м", – подчеркнул Порошенко.

Политик отметил: оккупированные части нашего государства будут возвращены.

"Мы здесь все – за Украину. Мы празднуем свой праздник, потому что мы очень ее любим. Мы вернем последний клочок украинской земли, хоть на Донбассе, хоть в Крыму. Мы снова мобилизуем весь мир вокруг Украины, и будет история успеха, которую сделает фантастический украинский народ", – убежден лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко облили зеленкой на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве. Перед этим он участвовал в Марше защитников. Нападающий задержан правоохранителями.