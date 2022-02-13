Порошенко: о защите Украины будем говорить хоть на СНБО, хоть в Раде, хоть в Офисе Зеленского

Пятый президент Петр Порошенко считает, что украинский народ как можно скорее должен получить ответ от власти на вызовы безопасности. Представители исполнительной власти обязаны отчитываться парламенту о ситуации в стране, однако "Европейская солидарность" готова обсудить это и на заседании СНБО.

Как сообщается на сайте "Евросолидарности", об этом Порошенко сказал журналистам под Верховной Радой. Политик отметил, что о защите Украины его команда будет говорить хоть на СНБО, хоть в парламенте, хоть в Офисе президента.

"Хотя считаем, что поскольку у нас парламентско-президентская республика, то и Данилов, и руководство силового блока, и наконец премьер-министр, назначенный этим парламентом, и президент должны прийти в украинский парламент", – подчеркнул Порошенко.

Видео дня

Пятый президент считает, что и мир, и украинское общество стремятся к единству всех политических сил и немедленных решений для защиты государства.

"Именно к этому мы призываем. Наши законопроекты поддержаны всеми оппозиционными фракциями. И даже сейчас, когда враг у ворот, они не принимают этот закон, потому что все еще не теряют желания погреть руки на "великом воровстве". Так как они до этого грели руки на ководном фонде. Не давая сейчас создать комиссию по расследованию направлений коррупционного использования средств ководного фонда", – отметил он.

"Сейчас вы уже не слышите, что фракция "слуг народа" будет делать со своими так называемыми "зашкваренными" депутатами. Никакие они не "зашкваренные". Они под видео брали взятки, требуя 30% отката за поставки медицинского оборудования. Они предлагали 150 тысяч долларов украинским полицейским для того, чтобы избежать ответственности за ДТП, созданное под хмельком. И вот в этих условиях они пытаются переключить внимание", – добавил Порошенко.

"Мы сейчас говорим: ничего важнее обороны государства нет. Ничего важнее единства нет. И мы будем там и заставим делать то, что способно усилить обороноспособность нашей страны", – сказал лидер "ЕС".

"Мы должны обеспечить, чтобы украинский народ наконец-то спокойно получил ответы на те многочисленные вопросы, которые возникли уже сегодня и не терпят до завтра. И по функционированию энергетики, и по экономике, банковской системе. И по функционированию транспортной системы. И по нашим коммуникациям и координации с нашими иностранными партнерами. Мы должны это сделать и обеспечить", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко требует в понедельник собрать внеочередное заседание парламента и принять необходимые решения по укреплению обороноспособности страны.