"Мы категорически против паники": Порошенко настаивает на срочном заседании Рады

Пятый президент Украины Петр Порошенко требует в понедельник собрать внеочередное заседание парламента и принять необходимые решения по укреплению обороноспособности страны. Лидер партии "Европейская солидарность" получил подписные листы для внеочередного заседания Рады.

Как сообщается на сайте "Евросолидарности", об этом Порошенко сказал журналистам возле ВР. Он также сообщил, что руководство парламента отменило закрытое совещание с силовиками, которое было назначено на 16 часов по требованию фракций "ЕС" и "Голос".

"Вчера было принято решение о проведении закрытого согласительного совета украинского парламента с обеспечением всех требований секретности для заслушивания главнокомандующего Вооруженными силами, министра обороны, министра иностранных дел, министра внутренних дел, руководителей разведки по ситуации в стране", – напомнил Порошенко.

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"Мы категорически против паники, и именно поэтому мы пытались передать свои предложения, приглашая Зеленского в парламент, предлагая принять участие во встрече с Зеленским в Офисе президента – чтобы использовать весь опыт, все знания, все связи в первую очередь для того, чтобы сохранить мир. Второе – чтобы защитить людей и защитить страну", – добавил политик.

"К сожалению, встреча была упразднена Зеленским. Он дал поручение ее сорвать, а председатель Верховной Рады повел себя не как глава украинского парламента, а как слуга – только слуга не народа, а слуга Зеленского", – констатировал Порошенко.

"Сейчас они начинают обсуждать изменения в Регламент, когда им разрешат голосовать дистанционно. Они убегут за границу и из-за границы будут принимать решения парламента. Мы сделаем все возможное для того, чтобы этого не допустить", – подчеркнул он.

Оппозиция требует в понедельник провести внеочередное заседание Рады.

"Мы призываем всех руководителей фракций и всех избирателей заставить "слуг" поставить подписи о немедленном проведении завтра внеочередного заседания, на котором рассмотреть наши законопроекты об увеличении бюджетного финансирования Вооруженных Сил и другие наши законопроекты о повышении обороноспособности нашего государства. Речь идет и о повышении денежного обеспечения, и о комплектации стратегических резервов. И о выделении средств местному самоуправлению для немедленного развертывания систем территориальной обороны. Для доукомплектации Государственного оборонного заказа, закупки горюче-смазочных материалов, продовольствия в резервы, вещевого, медицинского и прочего обеспечения", – напомнил Порошенко.

"Блокировку этого мы считаем не просто хаосом и безответственностью. Блокировку этого мы считаем действиями против Украины", – резюмировал пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье на 16 часов планировалась закрытая встреча лидеров парламентских фракций с руководством силового блока и разведки.