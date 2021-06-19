Порошенко о встрече с Эрдоганом: он настоящий друг и союзник, благодарен за укрепление обороноспособности Украины

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, который участвует в Анталийском дипломатическом форуме высокого уровня, встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. О подробностях встречи Порошенко рассказал на своей странице в Facebook.

"Всегда рад встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он настоящий друг и союзник Украины. Искренне благодарен ему за огромный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства", – написал пятый президент.

Он отметил, что в последнее время усиление сотрудничества между Украиной и Турцией особенно важно.

"Мы согласились, что в эти непростые времена важно усиливать украинско-турецкое стратегическое партнерство как надежную гарантию безопасности и стабильности в целом регионе Черного моря", – подчеркнул Порошенко.

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Напомним, Анталийский дипломатический форум под эгидой президента Эрдогана проходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и СМИ. По словам организаторов, форум должен стать ежегодной международной площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко принял участие в проведении Анталийского дипфорума. Политик подчеркнул: надеется, это международное мероприятие поможет Украине реализовать ключевые стратегические задачи, которые стоят перед нашим государством.

Порошенко в Турции уже провел ряд важных встреч. В частности, он обсудил итоги саммита ЕС-США с Жозепом Борелем, верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности.