Порошенко о войсках РФ у границ Украины: на этот раз все еще серьезнее, опасность реальна

Глеб Иванов
Политика
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Порошенко о войсках РФ у границ Украины: на этот раз все еще серьезнее, опасность реальна

Путин считает Западную Европу слабой и потому идет дальше в своей агрессии против Украины. Об этом в интервью французскому изданию L'Express заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что ситуация на границах Украины гораздо серьезнее, чем весной этого года.

Порошенко о войсках РФ у границ Украины: на этот раз все еще серьезнее, опасность реальна

"Сегодня никто не знает, собирается ли он атаковать, и сам он точно этого не знает также! Мы оказались в ситуации апреля 2021 года, когда российские военные уже были сконцентрированы на границе. Однако на этот раз все еще серьезнее. Они развернули более сложное оборудование, например, ракеты малой дальности. Опасность реальна", – предостерегает Порошенко.

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Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что Путин после эскалации в апреле решил снова "надавить на Западную Европу, которую он считает слабой".

"Посмотрите, что произошло с апреля месяца, после того, как Путин будто бы отвел свои войска. Во-первых, он получил зеленый свет на достройку газопровода "Северный поток-2", – напомнил Порошенко.

"Он взял под контроль Беларусь после разгона гражданской оппозиции и мигрантского кризиса, организованного Лукашенко. Кто бы мог представить такое в августе прошлого года? Сегодня Путин является фактическим собственником Беларуси, и это создает новую опасность для Украины, которая делит более 900-километровую границу с Беларусью. Эта граница сегодня такая же опасная, как и та, которую мы имеем с Россией", – отмечает пятый Президент.

"Но Владимир Путин хочет пойти еще дальше. Он стремится отменить процесс интеграции Украины в НАТО. Его главная цель – расширить сферу своего влияния. Путин хочет вернуть Украину в СССР 2.0! По этому поводу следует понимать одно: Путин всегда идет настолько далеко, насколько ему это позволяет сделать Запад. У него нет красных линий. Только сила может его остановить", – отмечает Порошенко.

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