Порошенко о совещании у спикера ВРУ: лидеры фракций проведут встречу с силовиками, в Раде будет создан антикризисный штаб

В воскресенье 13 февраля на 16 часов планируется закрытая встреча лидеров парламентских фракций с руководством силового блока и разведки. Об этом сообщил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, после совещания у Главы Верховной Рады. Как известно, совещание было созвано по требованию "Евросолидарности" и "Голоса".

"Завтра предварительно в 16 часов состоится закрытое заседание руководителей фракций и представителей групп для встречи с представителями силового блока. Это – министр обороны, министр внутренних дел, Глава СБУ, руководство разведок, как военной, так и Службы внешней разведки, Нацбанка, Министерства финансов, пригласить премьер-министра. Это были предложения фракций, и мы очень надеемся, что завтра все руководящие лица обсудят с парламентом наше эффективное сотрудничество для повышения обороноспособности государства и обеспечения отсутствия рисков и угроз", – говорит Порошенко.

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"Мы подчеркнули необходимость встречи руководителей групп и фракций с президентом Украины для того, чтобы по крайней мере "Европейская Солидарность" и я как председатель партии имели возможность передать Зеленскому наши наработки, наш план обороны государства. Что нужно сделать в первую очередь, причем как в военном сегменте, да и в вопросах защиты людей, защиты экономики, социальной защиты и перевода этого в новых условиях на эффективную форму работы", – объяснил Порошенко.

"Мы предложили, чтобы не позднее понедельника, потому что наше предложение провести внеочередную сессию сегодня или завтра не было поддержано, – рассмотреть вопрос увеличения бюджетного финансирования ВСУ, которое должно быть направлено на повышение денежного довольствия – и внутри страны, и на фронте. Обеспечение финансирования создания стратегических резервов, включая горюче-смазочные материалы, особенно в условиях, когда страна-агрессор и Беларусь готовы прекратить поставки горюче-смазочных материалов. Обеспечение вещественным, медицинским, пищевым ресурсом наших резервов, которые должны быть молниеносно развернуты в случае обострения агрессии", – объяснил Порошенко.

Пятый Президент также сообщил, что в парламенте должен быть создан антикризисный штаб для принятия оперативных решений.

"Для очень быстрой проработки пожеланий украинского правительства, Министерства обороны. Для того чтобы в режиме реального времени с учетом перехода на фактически ежедневный режим работы Верховной Рады, так как мы это сделали в 14-15 годах, тогда Рада была мобилизована и мы даже не оглашали перерывы заседаний. В этих условиях, я думаю, что мы сможем разработать адекватные ответы на вызовы, риски и угрозы, которые сегодня готовит нам Россия, в четком и эффективном сотрудничестве с нашими партнерами по НАТО", – отметил Порошенко.