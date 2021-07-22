Порошенко – о 'Северном потоке-2': Украину берут в железные тиски со всех сторон

Международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной отношении российского газопровода "Северный поток-2". Пока его строительство не завершено, ничего не потеряно.

Об этом в Facebook написал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский должен ехать в Вашингтон с поддержкой и оппонентов действующей власти, и гражданского общества, экспертной среды, а также международных друзей Украины.

Порошенко написал, что его беспокоит так называемая договоренность между США и Германией по "Северному потоку-2".

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"Вместо одного вызова, которым до сих пор был сам "Северный поток-2", теперь мы получаем два – прибавилось американо-немецкое взаимопонимание. Если вспомнить еще и о российском агрессоре, то ситуация выглядит достаточно угрожающей. По сути, Украину берут в железные тиски со всех сторон, давят согласиться на "сделку", предлагают очередной Будапештский меморандум 2.0 без действительно надежных, юридически обязывающих гарантий для Украины", – констатировал пятый президент.

Он подчеркнул: "Северный поток-2" – это угроза и для Украины, и для объединенной Европы, и для всего трансатлантического единства.

"Это аксиома, о которой знают все, но, похоже, подзабыли в Берлине и Вашингтоне. Задача Украины, совместно с нашими партнерами в Восточной Европе, прежде всего стран Балтии и Польши, на уровне парламентов, в том числе Конгресса США, четко и твердо об это напомнить. Ошибаются все, даже друзья, которыми, я убежден, для Украины есть и будут оставаться и президент Байден, и канцлер Меркель", – считает Порошенко.

По его убеждению, сегодня Украина должна демонстрировать силу, единство и способность бороться до конца.

"Последнее дело сегодня Киеву обвинять кого-то из них. То в измене наших интересов. То в сдаче Украины российском агрессору. Все это ровно то, чего хотят в Москве – чтобы мы из-за этого проклятого "Северного потока-2" все перессорились, и тогда Украина достанется Путину спокойно и без выстрелов. Чтобы избежать этого разрушительного сценария, сейчас как никогда нужно продемонстрировать силу, внутреннюю устойчивость, единство и способность бороться до конца", – убежден Порошенко.

По его словам, еще ничего не потеряно и нужно бороться.

"Пока не завершено строительство "Северного потока-2", пока не сертифицировано весь газопровод, пока по нему не пошел газ – ничего не потеряно. Наши международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной. Которая не согласна на перспективу запуска Северного потока-2. Которая не поддерживает договоренность между США и Германией. Которая будет требовать прекращения достройки и запуска "трубы Путина" на том этапе, где она сейчас есть и будет в конце августа", – отметил Порошенко.

По его убеждению президент Украины должен заручиться поддержкой:

партнеров, которым не все равно, будет или нет "Северный поток-2";

друзей Украины, которые будут убеждать и Вашингтон, и Берлин своими аргументами против "путинского газопровода";

гражданского общества и экспертной среды в Украине, которая должна в один голос указывать на ошибочность американо-немецкой договоренности;

а также поддержкой оппонентов действующей власти, которые могут беспощадно критиковать и спорить внутри, но сегодня должны быть объединены общей целью недопущения Северного потока-2.

"Чем ближе к финишу будет сорвана эта "сделка века", на 99% или 99,9%, тем сильнее будет сигнал российскому агрессору о нашей борьбе, единстве и солидарности, готовности коллективного Запада противодействовать коррупционным действиям Кремля", – подчеркнул лидер партии "Европейская солидарность".