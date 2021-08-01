Порошенко о "Северном потоке-2": нам необходимы четкие гарантии безопасности и независимости

Достройка "Северного потока-2" это вопрос региональной, европейской и трансатлантической безопасности. Поэтому обещания западных партнеров Украины относительно гарантий должны материализоваться не столько в энергетической сфере, сколько в сфере безопасности. Украина должна получить План действий относительно членства Украины в НАТО. Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко написал в публикации "Статья Путина не об истории. Это – политический манифест с угрозами соседям" для Gazeta Wyborcza.

"Украине нужны скорее не деньги, а гарантии. И в первую очередь не гарантии газового транзита, или помощь в зеленой энергетике. Нам необходимы четкие гарантии безопасности и независимости. А это – членство в НАТО. Статья Путина лишний раз убеждает в том, что обещать туманную перспективу вступления Украины в Альянс уже мало. Наши мечты и обещания партнеров должны материализоваться в конкретный проект, и такой проект называется Планом действий по членству", – подчеркнул пятый Президент Украины.

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По его словам, этот План очевидно требует времени для выполнения, и на этот период Украина вправе рассчитывать на промежуточные вопросы безопасности сделки с партнерами. "Надеюсь, это станет предметом переговоров Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом в конце августа", – добавил он.

Петр Порошенко также предостерегает западных политиков от чрезмерного увлечения политикой умиротворения и призвал их помнить уроки недавней европейской истории и не верить информационным манипуляциям Путина.

"Путин не мог себе отказать в удовольствии лишний раз плюнуть в глаза западным сторонникам политики умиротворения агрессора, которых уроки Мюнхена-38 ничему не научили. Они, наверное, не читали российского историка Ключевского, который писал:" История не учительница, а надзирательница: она не научает, а только наказывает за незнание уроков", – отметил он.

Петр Порошенко отметил, что свои политические планы Путин декларирует открыто: "Еще во время Мюнхенской конференции безопасности 2007 года он бросил вызов всему трансатлантическому сообществу. В ответ Запад решил задобрить Путина и весной 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте отказал Украине и Грузии в предоставлении ПДЧ. Отсутствие адекватной реакции ободрила Путина, и уже летом того же года он захватил Абхазию и Цхинвальский регион. Впоследствии российская агрессия против Украины стала первым случаем нападения постоянного члена Совета безопасности ООН на государство-основательница Организации объединенных наций".

"Путин ведет гибридную войну с демократическими ценностями по всему миру. Его нездоровые амбиции носят глобальный характер, но предпосылкой их реализации является завладение Украины. Без Украины российское государство не может быть империей по определению. Об этом тридцать лет назад говорил еще Горбачев, когда бесполезно агитировал украинцев не голосовать на референдуме за независимость ", – отметил Петр Порошенко.

"Откровение Путина – это важный момент, чтобы Запад и Украина как неотъемлемая часть европейской цивилизации поняли, какова правильный ответ на российские посягательства. Стоит вспомнить, что остановило русское наступление в 2014 году. Это готовность украинского народа защищать свою свободу и свой выбор. Это готовность руководства украинского государства реформироваться и избавиться прежде всего от газовой удавки. Это готовность прочной проукраинской международной коалиции реагировать на агрессивные действия России", – также подчеркнул политик.

"Как государственника, как пятого Президента Украины, как, впрочем лидера демократической проевропейской оппозиции, меня не может не беспокоить договоренность между США и Германией по "Северному потоку-2 ". Это очень похоже на Будапештский меморандум, фиктивными гарантиями которого мы "пользуемся" уже восьмой год. Очевидно, что "Северный поток-2" – угроза и для Украины, и для объединенной Европы, и для всего трансатлантического сообщества ", – отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что для Украины газовый транзит это не столько и не только проблема денег. "Заработаем в конце концов и на чем-то другом. Речь идет о региональной, континентальной и трансатлантической безопасности. А для Украины это экзистенциальное вопрос, потому что статья Путина свидетельствует о том, что он не отказался стереть Украину с политической карты. Это такая же навязчивая идея современности, как когда-то план "сбросить Израиль в море", – добавил Петр Порошенко.

"Пока не исчерпаны все возможности, Киев продолжит борьбу против "Северного потока 2", какой бы ни была мысль великих держав. У нас в Украине не простые отношения между оппозицией, которую олицетворяет "Европейская Солидарность", и властью. Но в этом вопросе мы будем действовать сообща, потому что здесь речь идет о нашем коренном национальном интересе. Равно как и об интересе наших ближайших соседей", – отметил лидер партии.