Порошенко о санкциях РФ против официальных лиц ЕС: Киев должен поддержать настоящих друзей

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал украинскую власть отреагировать на возмутительные санкции России против чиновников Европарламента и Европейской Комиссии.

"Российская дерзость не имеет границ. Внесение в свой санкционный список официальных лиц ЕС в очередной раз демонстрирует отсутствие намерений Москвы изменить свое поведение. Кремль продолжает сознательно увеличивать уровень напряжения и раскручивать эскалацию", – убежден Петр Порошенко.

"Ответ Киева на этот путинский шаг против ЕС должен быть четким и твердым. Надо солидаризироваться с трансатлантическим миром в едином фронте осуждения российского агрессора и поддержки наших настоящих друзей!", – отметил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко лично пожелал здоровья Андрею Антоненко (Riffmaster), обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которого суд отпустил под домашний арест.