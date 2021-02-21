Порошенко о санкциях против Медведчука: решение СНБО отвечает национальным интересам

Пятый президент Украины Петр Порошенко поддержал введение санкций в отношении лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Соответствующее решение СНБО он назвал "политическим решением, отвечающим национальным интересам".

Соответствующее заявление лидера партии "Европейская Солидарность" было опубликовано на его официальной странице в Фейсбук.

"Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны", – отметил Порошенко.

Пятый президент также отметил необходимость немедленно начать процессуальные действия в отношении депутатов, которые попали под санкции, и призвал коллег по парламенту наконец урегулировать законодательно вопрос ответственности за коллаборационизм и распространение российских пропагандистских нарративов.

"Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно – представления в суд об избрании меры пресечения, которая не может быть иной, чем арест. Призываю народных депутатов президентской фракции "Слуга народа" и другие политические силы рассмотреть как первоочередные наши законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм, и законопроект по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды вроде тезиса о якобы гражданской войне. Это позволит останавливать антиукраинскую деятельность не только отдельных политиков. но и политических партий вроде ОПЗЖ", – подчеркнул Порошенко.

Кроме того, лидер "ЕС" призвал Нацсовет лишить лицензии телеканал "Наш", "который стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука" и анонсировал судебные иски к тем, кто распространяет ложную информацию о его отношениях с Медведчуком.

"Выражаю сожаление по поводу того, что решение в отношении Медведчука Офис президента сопровождает грязной кампанией против меня лично, распространяя фейки, которые не имеют ничего общего с реальностью. Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ", – отметил Порошенко.

Пятый президент напомнил, когда и при каких обстоятельствах Виктор Медведчук получил политический и деловой вес в Украине.

"Напоминаю, что мощным бизнесменом Виктор Медведчук стал еще при президентстве Кравчука, а в большую политику вернулся при президентстве Зеленского на досрочных парламентских выборах 2019 года и местных в 2020-м. Советую не забывать, что новое руководство Генеральной прокуратуры спустило "на тормозах" уголовное дело против Медведчука по статье "государственная измена", которое в начале 2019 года тогдашняя ГПУ возбудила по заявлению Совета национальной безопасности и обороны", – рассказал Порошенко.

Он также выразил надежду, что государственнические решения власти станут не исключением, а системной политикой.

"Тешу себя надеждой, что первые и пока единственные за два года государственнические решения этой власти предвещают ее постепенный отход от порочной политики "какая разница" и от курса на умиротворение агрессора", – подчеркнул лидер "ЕС".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские политсилы проигнорировали санкции СНБО против Медведчука: официально о своей позиции относительно решения СНБО по состоянию на 20 февраля заявили лишь в ОПЗЖ, где заговорили о "политических репрессиях", и в "Голосе", депутаты которого отметили, что "террориста разоружают, а потом судят".

OBOZREVATEL обратился к другим парламентским фракциям с запросами относительно их позиции в отношении введения санкций к ряду народных депутатов и их активов.