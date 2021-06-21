Порошенко о помощи ВСУ: мы оснастили системой видеонаблюдения 42 километра фронта

Волонтеры привезли на фронт очередную партию оборудования для тактического видеонаблюдения. Полный комплект оснацения для современной системы, которая позволит снизить потери среди украинских воинов, устанавливается в зоне ответственности 10 отдельной горно-штурмовой бригады, которая контролирует 10% линии фронта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"42 километра, 10% протяженности линии фронта, на которых стоит 10 ОГШБр, теперь оснащены системой видеонаблюдения и разведки. Теперь наши ребята защищены, меньше рискуют, перемещаясь под вражеским прицелом. И все это мы с вами сделали вместе", – отметил пятый президент.

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Он заявил, что после установки системы видеонаблюдения в 10 ОГШБр начнется сбор средств для установки аналогичного оборудования в другой бригаде.

"Мы совместно собрали более 2 миллионов гривен для полного оснащения 10 ОГШБр. Впереди еще 10% линии фронта и следующая бригада, которую мы оснастим такой же системой видеонаблюдения и разведки. Продолжим защищать наших воинов, защищать украинскую землю, как мы это делали, начиная с 2014 года. Волонтеры и добровольцы в условиях не совсем эффективных действий власти будут делать свое дело сообща", – отмечает Порошенко.

Депутат Киевского городского совета, ветеран войны против российской агрессии Александр Погребиский, который доставил оборудование на фронт, пишет, что это оборудование – уже для третьего батальона.

"А потом мы передадим бригадный комплекс, который замыкает батальоны в единую систему наблюдения, позволяет оперативно принимать решения на всех уровнях", – отмечает Погребиский.

Он заявил, что из-за длительного запрета на активную работу контрснайперских пар такие комплексы очень важны с точки зрения сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

"Эта система позволяет без лишнего подвергания опасности вести наблюдение за зоной ответственности того или иного подразделения. Теперь важной является задача, чтобы мы вместе с вами продолжили комплектовать следующие 40-50 км линии фронта", – добавил Погребиский.

"О клубнике, камерах наблюдения, компьютерах, источниках бесперебойного питания, генераторах, видеорегистраторах и еще длинном списке всего. Проект стоимостью более 2 млн грн, проект протяженностью в 42 километра, много цифр, можете сами посчитать "себестоимость" на метр. Но это все – это о жизни наших военных, которые теперь могут быть более защищенными, которые теперь могут меньше перемещаться под прицелом, которые вновь чувствуют заботу народа", – заметил советник пятого президента Юрий Бирюков.

"Теперь следующие 10%, следующая бригада уже выбрана", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая Петр Порошенко во время поездки в Донецкую передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения.

Еще один комплект видеонаблюдения и оптической разведки для батальона 10 ОГШБр был приобретен в начале июня. Как рассказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, активисты ОО "Дело общин" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и купили крайне важное оборудование для украинских военных.