Порошенко о первом дне Анталийского дипфорума: мы здесь, чтобы реализовать ключевые украинские задачи

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время включения из Анталийского дипломатического форума рассказал об основных задачах, с которыми он приехал в Турцию. Основные – обеспечить как можно большее присутствие иностранных государств во время проведения Крымской платформы и обратить внимание международного сообщества на массовую паспортизацию Россией граждан ОРДЛО.

Как сообщила пресс служба "ЕС", политик назвал мероприятие "очень важным и репрезентативным". Прежде всего цель нашей делегации на нем – реализовать ключевые украинские задачи.

"В Анталии президент Эрдоган собрал более 4 десятков стран, в том числе более десятка представлены на уровне руководителей, глав государств и правительств. Мы поставили себе цель реализовать ключевые украинские задачи", – подчеркнул Порошенко.

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"У меня произошло несколько встреч с министрами иностранных дел, была очень обстоятельная встреча с министром иностранных дел Хорватии. Состоялась обстоятельная беседа с министром иностранных дел Турции, большим другом Украины Мевлютом Чавушоглу. Очень важная была встреча с Верховным представителем по вопросам внешних отношений ЕС господином Боррелем" – отметил Порошенко.

"Одна из первых задач – обеспечить как можно большее присутствие иностранных государств во время проведения Крымской платформы. Мы начали эту инициативу в 2016 году. А еще в 2014 году была проголосована соответствующая Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, так называемая "резолюция 100". Когда 100 стран мира, несмотря на безумное противодействие России, решительно осудили незаконную аннексию Крыма, агрессию Российской Федерации против Украины. И потом мы ежегодно проводили соответствующие мероприятия и принятия соответствующих решений, включая Генассамблею и Совет безопасности ООН в Нью-Йорке", – напомнил пятый президент.

Петр Порошенко отметил, что международные партнеры очень хорошо проинформированы об откате реформ и атаки на корпоративное управление и независимость антикоррупционных органов.

"Было очень трудно комментировать информацию, которая сегодня стала известной, что накануне заседания Крымской платформы была упразднена должность Уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа в Офисе президента, которая была введена мной", – заметил Порошенко.

"Какой же смысл иностранцам поддерживать Украину, если некоторые из украинских руководителей не дают возможность обеспечивать реализацию интересов крымскотатарского народа внутри государства", – отметил пятый президент.

"Кроме того, мы пытались во время большого количества международных встреч привлечь внимание к вопиющей проблеме выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе и в Крыму. Когда сегодня количество паспортов которые уже выданы достигает 700 тыс – это фактически делает невозможным политическое урегулирование ситуации. Потому что не может украинская власть избираться российскими гражданами", – подчеркнул Порошенко.

"Украина и ее судьба, ее будущее будет определяться украинцами. Это ключевая позиция, которую мы доводили здесь", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Именно на таких форумах и делается внешняя политика. Я твердо убежден, что здесь место Украины, настоящих украинцев, патриотов. Несмотря на то, что я являюсь лидером оппозиции, я имею высокую честь быть председателем парламентской партии, фракции "Европейская Солидарность", здесь в Анталии на международном форуме мы единым фронтом будем защищать Украину. и это была моя цель пребывания здесь, и это будет моя цель завтрашних международных встреч", – подытожил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко в Турции также провел встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосепом Боррелем. Политики обменялись мнениями о результатах саммита ЕС-США.