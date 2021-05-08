Порошенко – о Дне памяти и примирения: год за годом мы отходим от имперского 'победобесия'

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в День памяти и примирения призвал украинцев почтить память миллионов жертв преступных режимов нацистской Германии и коммунистического СССР. Он также констатировал, что Украина с каждым годом отходит от навязанных ей РФ идеологических имперских нарративов о Второй мировой войне. Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбук.

Политик напомнил, что Вторую мировую войну развязали два диктатора – Гитлер и Сталин.

"В сентябре 1939 года вместе с поляками украинцы первыми ощутили последствия сговора двух тоталитарных режимов, коммунистического и нацистского, которые разожгли смертоносный пожар Второй мировой. Гитлер и Сталин – одного поля ягоды. И Путин, так же, как и они, поджигатель войны, который уничтожает международное право, а земли соседей рассматривает как "жизненное пространство" для своей империи", – написал Порошенко.

Политик напомнил, что в Украине уже несколько лет на законодательном уровне осуждены преступления как нацистского режима, так и коммунистического.

"Недаром в наше время в стенах украинского парламента принят закон, который юридически уравнивает преступность нацистской и коммунистической человеконенавистнических идеологий. Год за годом, надеюсь, мы отходим от имперского "победобесия" европейской традиции памяти о самой ужасной трагедии в истории человечества катастрофы", – подчеркнул пятый президент.

По мнению пятого президента Украины, преступления обоих режимов человечество обязано помнить, чтобы сделать невозможным повторение подобных трагедий в будущем.

"Мы, украинцы, помним о миллионах евреев, погибших в результате Холокоста. Так же осуждаем геноцид крымскотатарского народа. Это наша общая боль, которая не утихает более восьми десятилетий. "Никогда снова", – под таким лозунгом мы сегодня отмечаем День памяти памяти и примирения. Ведь именно цель не допустить новой войны в Европе и породила Европейский Союз, к которому мы сейчас стремимся", – подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" призвал почтить память миллионов жертв Второй мировой войны и пожелал Украине мира.

"Пусть неугасимая человеческая память о колоссальных многомиллионных жертвах Второй мировой, о тысячах до основания разрушенных городов и десятках тысяч сожженных сел предостережет мир от повторения этой ужасной катастрофы. Желаю всем украинцам мира. Путин – капут! Слава Украине!" – заявил Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 мая 2021 года в Киеве Порошенко встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Встреча была посвящена вопросам проведения и защиты реформ в Украине – в частности, в ВСУ, корпоративном управлении, децентрализации и независимости антикоррупционных институтов. Также в ходе встречи Порошенко поднимал вопрос перспектив членства Украины в НАТО и вступления нашего государства в Европейский Союз.