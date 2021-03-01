Порошенко: нужно немедленно создать ВСК по "вагнеровцам" и защитить свидетелей срыва операции

Немедленно создать парламентскую следственную комиссию по сорванной спецоперации по задержанию российских боевиков с ЧВК Вагнера требует пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Об этом он заявил в ходе согласительного совета, сообщила пресс-служба политсилы. Порошенко также призвал обеспечить охрану офицерам разведки, которые владеют информацией об этой спецоперации.

Пятый президент в очередной раз отметил отсутствие в повестке дня "вопроса о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам ".

"Более того – мы увидели, что из офицеров разведки, которые выполняли чрезвычайно важную задачу, сейчас сняли охрану. Я твердо убежден – мы должны обратиться и восстановить охрану, защитить наших воинов и немедленно на этой неделе поставить ВСК по "вагнеровцам", – отметил Петр Порошенко.

Как известно, вчера СМИ сообщили о том, что бывшего начальника военной разведки Василия Бурбу, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов "Вагнера", выселили из дома и лишили охраны.

В декабре 2020 года Петр Порошенко сообщил, что спецоперация украинских спецслужб по задержанию наемников ППК "Вагнер" была санкционирована им в конце 2018 года.

Он также сообщил, что спецоперация по задержанию российских боевиков с ЧВК "Вагнер" проводилась в рамках международного военного сотрудничества.

"Я могу подтвердить, что это был вопрос нашего международного военного сотрудничества. И имело это целью собрать, вытянуть и тех, кто участвовал в террористической атаке на самолет МH-17, и тех, кто участвовал в сбивании Ил-76 с украинскими десантниками в Луганском аэропорту. И тех, кто делал террористические атаки против гражданского населения", – сообщил Порошенко.

Международная сеть Bellingcat, в свое время собрала показания против русских террористов в деле MH-17, в марте планирует обнародовать собственное расследование по срыву спецоперации по "вагнеровцам".

Как сообщал OBOZREVATEL:

агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко заявил, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен председатель Офиса президента Андрей Ермак.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ПВК "Вагнера" Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.

Позже Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Ермака в государственной измене и шпионаже.