Порошенко на встрече с послом Великобритании обсудил вопросы концентрации российских войск на границах Украины

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Стороны обсудили вопросы, связанные с преодолением актуальных вызовов.

В частности, была поднята тема концентрации российских войск на границах с нашим государством, миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза, угрозы российского газового реванша, сообщила пресс-служба "ЕС".

Порошенко поблагодарил международных партнеров за помощь Украине в отпоре российской агрессии, сохранении санкционного режима против России, усилении военных и оборонных способностей украинской армии.

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Пятый президент обратил внимание Посла Великобритании, председательствующей в Группе Семи (G7), на состояние демократии в Украине, реформирование системы правосудия и борьбы с коррупцией, а также усиление давления на демократическую оппозицию и свободу средств массовой информации, в частности, через одобрение так называемого закона о деолигархизации.