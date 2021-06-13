Порошенко: мы дали россиянам понять, что их похоронят, если они продолжат наступление на Мариуполь

После освобождения Мариуполя 13 июня 2014 года российско-оккупационные войска пытались вернуть город под контроль. Решающими для судьбы Мариуполя были несколько дней в начале сентября 2014 года.

Об этом рассказали участники тех событий в документальном фильме Татьяны Черновол и Юрия Руденко "Оборона Мариуполя". По словам пятого президента Петра Порошенко, в бой были брошены все ресурсы – от личной охраны главы государства и подразделений спецназа Управления государственной охраны, до подразделений Нацгвардии, которые стояли на охране атомных электростанций.

После приказа Порошенко на контрнаступление в июня 2014 года украинская армия освободила две трети оккупированного Донбасса, и сценарий "Русской весны" провалился. Тогда Россия начала открытое вторжение в Украину.

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На территорию Украины вошли восемь батальонных тактических групп вооруженных сил Российской Федерации. Общая численность этих сил составила около 4 тысяч солдат. Российские войска развернули наступление в сторону Северодонецка, Тореза и Мариуполя.

Защищать Приазовье было практически ничем, а подразделения, которые были расположены в районе Мариуполя, не имели достаточного количества тяжелого вооружения. Учитывая ситуацию, Генштаб Украины принял нестандартное решение, которое в итоге оказалось правильным, – провести силами десантников рейд вглубь территории.

"Рейдовые действия своей целью имели демонстрацию и создание представления противника о существовании группировки наших войск на глубине континентальной части. В таких условиях любое развитие наступления вдоль морского побережья с открытым континентальным флангом терял всякую перспективу", – вспоминает генерал-лейтенант, Герой Украины, народный депутат Михаил Забродский, который тогда был командиром 95-й бригады.

Для рейдовых действий были сформированы четыре тактические группы – по две от 95-й и 79-й бригад с 10-15 бронетранспортерами, десантом и поддержкой артиллерии.

Тактика была простой, но действенной. Встречая позиции террористов, десантники наводили на них артиллерию, а затем атаковали с двух сторон, не задерживаясь долго на одном месте. Продвигаясь с непрерывными боями, рейдовые группы прошли достаточно сложным и запутанным маршрутом. Бои с террористами и российскими войсками произошли вблизи Угледара, Володимиривки, Благодатного, Новотроицкого, Оленевки, Николаевки и Докучаевска.

Уже на следующий день штурмовые отряды отправились в сторону Мариуполя, демонстрируя как террористам, так и своим гражданам, что за город Мариуполь государство Украина будет драться. Благодаря эффективному взаимодействию десантников и артиллерии противнику был нанесен большой урон.

"Наша арта была дополнительным аргументом до десантников, который проводили рейд для того, чтобы россияне поняли – их похоронят, если они продолжат танковое движение на Мариуполь. Мы – я впервые говорю – их там ждали", – отметил Порошенко.

Успех операции позволил сдержать наступление на Мариуполь и добавил козырей в руки украинских переговорщиков в Минске. В Мариуполь русская армия не дошла 5 километров.