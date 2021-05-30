Порошенко – Le Figaro: Путин не должен иметь никаких иллюзий о цене, которую заплатит за агрессию

Украина делает все возможное для своей защиты от российской агрессии, но ей нужна поддержка Запада. Об этом в интервью французской газете "Le Figaro" рассказал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Мы боремся за свою страну, но нам нужен единый фронт Запада в поддержку Украины. Нужны международные санкции – начиная с эмбарго против российского газа и нефти, замораживание российских активов, отключение России от платежной системы Swift", – считает Порошенко.

"Мы нуждаемся в помощи в укреплении наших систем безопасности и обороны через сотрудничество с НАТО и приобретение летального оборонительного оружия. Путин не должен иметь никаких иллюзий относительно строгости цены, которую он заплатит, если продолжит агрессию", – подчеркнул Порошенко.

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По его словам, Запад также должен помешать строительству трубопровода "Северный поток-2".

"В противном случае это было бы приглашение Путину продолжать свою агрессию против нашей страны. То, что происходит на Донбассе, – это не замороженный конфликт. С начала года российские силы убили 43 украинских солдата", – констатирует пятый Президент.

"Во-вторых, войну надо прекратить. Для этого существует только один инструмент: развертывание миссии "голубых касок" под мандатом Совета Безопасности ООН на всей оккупированной территории", – в который раз напомнил Порошенко.

"Самая большая ошибка президента Зеленского – это думать, что он может заключить мир с Путиным. Российский президент не хочет мира с Украиной. За два года он выдал 200.000 российских паспортов населению в оккупированном Донбассе, поскольку хочет иметь повод защитить российских граждан на нашей территории. Это абсолютно незаконно. Это ползучая оккупация Донбасса", – отметил лидер" Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил о праве Украины на миротворческую миссию под эгидой ООН. Лидер партии "Европейская Солидарность" считает, что миротворческий контингент ООН на оккупированном Донбассе мог бы стать реальным путем для приостановления, а в дальнейшем - и прекращение войны на востоке Украины.