Порошенко: демократические силы должны немедленно объединиться против пророссийского реванша

Демократические, проевропейские силы в Украине должны объединиться и не допустить пророссийского реванша. Партия "Европейская солидарность" открыта к сотрудничеству.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Прямой" заявил пятый президент, лидер "ЕС" Петр Порошенко, подчеркнув, что по итогам местных выборов партия стала единственной общенациональной проукраинской оппозиционной силой. Порошенко поблагодарил избирателей, которые поддержали его команду.

"Нет другой политической силы, которая представлена во всех без исключения областных и городских советах областных центров – только "Европейская Солидарность". И это оценка, которую поставил нам избиратель. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить очень ответственных избирателей, потому что они разрушили сценарий, это лишь "политическая сила Западной Украины". Это очень опасно для Украины", – отметил Порошенко.

"Мы благодарим тех, кто нас поддержал. Мы не даем потерять голос тех, кто поддерживает демократические круги", – добавил Порошенко.

"Время собирать камни. Мы обращаемся ко всем демократическим силам о необходимости немедленного процесса объединения перед этими вызовами, которые стоят перед нашим государством. Я убежден, что это вполне возможно. Мы открыты для любых переговоров, компромиссов, которые способны будут объединить демократические силы и защитить Украину от реванша", – призвал пятый президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил о недопустимости и значительных рисках применения в Украине российской вакцины от COVID-19. Он настаивает на том, что власти в ближайшие месяцы должны обеспечить массовые прививки для украинцев вакцинами проверенных мировых производителей.