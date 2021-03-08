Порошенко 8 марта поблагодарил украинок за лучшую Украину

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил украинок с Международным женским днем. Он отметил, что женщины, наравне с мужчинами, делают Украину лучше во всех сферах общественной жизни.

Текст поздравления Порошенко был опубликован на персональной странице политика в Фейсбук.

"Современная женщина – это не только мать и хранительница, но и спасительница и защитница. Современная женщина – законодательница не только в моде, но и в политике и общественной жизни. Современная женщина не нуждается во снисходительности и превосходстве, а всегда достойна уважения и восхищения. Современная женщина – это как о разуме, так и об стойкости и силе. Спасибо каждой украинке, которая лечит, спасает, защищает, учит и ежедневно делает Украину лучше. Горжусь вами!" – написал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко дал большое интервью французской газете L'Express. В разговоре с французскими журналистами политик отметил, что во времена его президентства в антикоррупционной сфере было проведено больше реформ, чем за предыдущие 25 лет. В частности, Порошенко гордится созданием антикоррупционного суда и национализацией Приватбанка, которая позволила уберечь украинскую банковскую систему от краха.

Сейчас же, по мнению Порошенко, ситуация с борьбой с коррупцией в Украине ухудшается.

Кроме того, в интервью политик затронул тему российской агрессии против Украины и отношений РФ с миром. В частности, Порошенко рассказал об угрозах для режима Путина и объяснил, почему Россия замораживает отношения с ЕС.