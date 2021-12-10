Пономарев о риске вторжения РФ в Украину: цена для Путина будет неприемлемой

Президент России Владимир Путин не станет вторгаться в Украину, но использует ситуацию, которая сложилась вокруг информации о возможном военном вторжении, с максимальной пользой для себя. Он займется шантажом западных стран.

Как рассказал в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24 экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, Владимир Путин вряд ли пойдет на открытое вторжение на территорию Украины. Глава Кремля "также, как Гитлер в свое время, опасается больших потерь".

"У него как у Гитлера было – когда можно наступать, захватывать, и тебе за это ничего нет, ты не тратишь жизни своих солдат, или тратишь, но немножко, то нация тебе рукоплещет. Когда начинаются настоящие потери, тут уже начинаются проблемы", – объяснил Пономарев.

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По его словам, реальной опасности вторжения России в Украину в ближайшее время нет. Также он акцентировал, что мощь украинской армии возросла, начиная с 2014 года и это "нельзя не учитывать" и это учитывает и Кремль.

В то же время, российский политик предположил, что Путин может начать шантажировать Запад аннексией так называемых "ДНР-ЛНР" ("Донецкой" и "Луганской" "народных республик").

Поводом для этого, считает бывший парламентарий, может стать то, что около 76% населения данных украинских территорий получили российские паспорта.

"Я думаю, Путин на эту тему давит, и он дает возможность американцам одержать некую победу – была угроза, вы предотвратили эту угрозу, есть определенный подъем рейтинга. Вопрос, что он хочет взамен с Запада", –отметил Пономарев.

По его мнению, между президентом США Джо Байденом и Путиным происходит что-то по типу "Мюнхенского сговора", поскольку Москве нужна Беларусь.

"Запад, к сожалению, Беларусь уже списал, особенно американцы. Для них слово "Русь" в названии - это практически Россия", – отметил политик.

Он же добавил, что Запад не станет защищать Лукашенко. А потому Путин может получить гарантии невмешательства в случае слияния России и Беларуси.

"Это, мне кажется, его основная задача", – добавил экс-депутат Госдумы.

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