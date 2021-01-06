Помпео назвал войну на Донбассе замороженной

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео назвал развязанную Россией войну на Донбассе замороженной. Кроме того, он выразил недовольство результатами американских усилий в решении этого вопроса.

Своими размышлениями по этому поводу политик поделился в интервью Bloomberg, текст которого опубликован на сайте Госдепартамента США. В то же время он подчеркнул, что США сделали много важных шагов для поддержки Украины в борьбе с российским агрессором.

"Все достаточно заморожено. Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Я жалею об этом. Мы продолжали делать то, что правильно для украинского народа, – были ли это наши усилия, чтобы остановить строительство "Северного потока-2", было ли это решение президента предоставить летальное оружие для украинцев – то, что предыдущая администрация неоднократно отказывалась делать ", – отметил Помпео.

Он добавил, что власти США всячески поддерживали способность украинского правительства защищаться от угроз, поступающих со стороны России: военных, информационных, энергетических, а также существующих внутри самой Украины. Впрочем, желаемого эффекта это все равно не дало.

"В Украине все еще существует конфликт – мы не достигли значительного прогресса. Европейцы тоже не достигли значительного прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы достигли большего", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Помпео открыто выступил против Российской Федерации и ее президента Владимира Путина. Кроме того, политик напомнил, как администрация действующего президента США Дональда Трампа поддерживала Украину, и призвал относиться к РФ так же, как к коммунистическому Китаю.

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