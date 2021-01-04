Помпео відкрито виступив проти Росії та Путіна

Держсекретар США Майк Помпео відкрито виступив проти Росії та її президента Володимира Путіна та нагадав, як адміністрація Дональда Трампа підтримувала Україну.

Серія публікацій про це з’явилася в його Twitter. Зокрема, Помпео заявив, що США "мають ставитись до Росії так само, як і до комуністичного Китаю: не довіряти й перевіряти".

"Росія, Росія, Росія… Поговорімо про Росію, крізь цей шум. Жодна адміністрація не була настільки жорсткою щодо Росії, як ми. Крапка. Повний стоп. Гляньте на факти", – написав він.

Держсекретар нагадав про санкції проти РФ та росіян та тиск на російську газову індустрію, водночас назвав Путіна "КДБ-вцем на пенсії".

"США мають ставитись до Росії так само як і до комуністичного Китаю: не довіряти й перевіряти", – написав Помпео.

Очільник Держдепу США наголосив на підтримці України у протидії Росії.

"Величезний крок уперед: я видав Кримську декларацію, яка скасувала заборону надання летальної військової підтримки Україні. Обама б не надіслав зброю борцям за свободу. Ми це зробили", – уточнив він.

Помпео пригадав про поїздку до України, під час якої зустрівся із пораненими військовими у госпіталі в Києві. Він також написав про підтримку релігійних свобод.

"Ми діяли на різних фронтах проти Росії, зокрема релігійних свобод. Я прояснив, що США підтримують міжнародне визнання Православної церкви України, допоміг митрополиту уникнути російського впливу".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Держдеп США почав процес передачі справ обраному президенту від Демократичної партії Джо Байдену. За словами Помпео, буде зроблено все, що "потрібно згідно із законом".