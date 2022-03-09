Помощника Кивы задержали при попытке побега из Украины – СМИ

В среду, 9 марта, украинским спецслужбам удалось задержать Олега Панкратьева, руководителя депутатской группы Ильи Кивы в Полтавском областном совете, а также главу общественной организации "Украинская федерация таиландского бокса муай-тай". Об этом сообщило издание "GroZa News".

По данным информагентства, Панкратьев планировал покинуть Украину через западную границу – Закарпатье. Он был задержан между Хмельницким и Львовом по подозрению в подрыве государственной власти.

Следует отметить, что помощника Ильи Кивы недавно исключили из фракции ОПЗЖ. Он был членом исполнительного комитета Полтавского городского совета и занимался на местном уровне партийными делами крыла блока ОПЗЖ, которое ранее было под руководством Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Илью Киву, который называл вторжение РФ в Украину "освобождением", официально исключили из ОПЗЖ.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!