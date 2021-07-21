Польский политик – об аннексии Крыма: Когда-то придется принять это

Бывшая посол Польши в России, экс-заместитель министра внутренних дел и действующий член оппозиционной партии "Движение Польши" Катажина Пельчинская-Наленч заявила, что в перспективе международных отношений, польской стороне придется рано или поздно "закрыть глаза" на оккупацию Крыма Москвой. При этом она сравнила военно-политический конфликт в Украине с событиями в Израиле.

По мнению Наленч, европейцам вряд ли удастся "принять и полюбить" россиян с Донбассом, но по Крыму ситуация куда более сложная. Об этом она рассказала в интервью Институту международных отношений Польши.

"Не поймите меня неправильно, я не намерена защищать аннексию Крыма, потому что это определенно было агрессия. Но представьте себе, чтобы Россия добровольно отказалась от полуострова? Даже когда власть поменяется на более демократичную. Я этого не представляю", – заметила представитель оппозиции.

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Пельчинская-Наленч добавила, что Израиль, несмотря на ряд оккупированных территорий, остается партнером и соратником для европейцев. Таким образом она посчитала, что правительство Польши должно отталкиваться в построении с Россией от первостепенных социальных задач, что позволит ему расположить к себе россиян.

Отметим, что в 2014 году международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции против государства-агрессора. Тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский стал одним из первых, кто официально осудил захватнические действия Кремля. Поздней его преемник Анжей Дуда перенял эту позицию и твердо придерживается до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупация Крыма нанесла Украине финансовые потери в сумме 135 млрд долларов. При этом псевдовласти аннексированного полуострова намерены отсудить у Киева 550 млрд грн за перекрытие водоснабжения.